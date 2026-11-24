“올해 과몰입 예방·완화 분야를 새롭게 추가했다.”



국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부가 경륜·경정의 건전한 이용 문화 확산과 이용자 보호 정책 개선을 위해 ‘건전화 인식도 조사’를 진행한다고 밝혔다.

경륜경정 사업 대국민 건전화 인식도조사 포스터

이번 조사는 오는 30일까지 약 2주간 일반 국민과 경륜·경정 이용 고객을 대상으로 진행된다. 전문 조사기관이 온라인 방식으로 시행하며, 스피드온과 공식 홈페이지, SNS 등을 통해 참여할 수 있다. 조사 참여자 중 추첨을 통해 선정된 200명에게는 커피 쿠폰을 증정한다.



조사 분야는 ▲대국민 건전화 홍보 인식 ▲온라인 발매시스템의 이용자 보호 기능 ▲영업장의 건전 운영 활동 ▲과몰입 예방·완화 활동 ▲불법도박 예방·단속 활동 등 총 5개 분야다.



특히 올해는 경륜경정 중독예방치유센터 ‘희망길벗’의 상담과 과몰입 완화 프로그램 등 이용자 보호 활동을 살펴볼 수 있도록 과몰입 예방·완화 분야를 새롭게 추가했다. 이를 통해 기존 건전화 정책에 대한 인식뿐 아니라 과몰입 예방과 치유를 위한 활동이 국민과 이용자에게 얼마나 체감되고 있는지도 함께 점검할 계획이다.



경륜경정총괄본부는 이번 조사 결과를 토대로 그간 추진해 온 건전화 활동의 성과와 개선점을 분석하고, 국민 눈높이에 맞는 건전화 홍보전략과 실효성 있는 이용자 보호 정책을 마련하는 데 활용할 예정이다.



경륜경정총괄본부 관계자는 “올해는 과몰입 예방·완화 분야를 새롭게 추가해 이용자 보호를 위한 다양한 활동에 대해서도 국민의 의견을 듣고자 한다. 많은 분이 참여해 솔직하고 다양한 의견을 들려주시길 바란다”고 전했다.

권영준 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]