‘주선보류를 피하라.’



2026시즌 경정도 어느덧 막바지를 향하고 있다. 25일 미사경정장에서 열리는 48회차를 포함해 시즌 최종 53회차까지 이제 6회차만을 남겨두고 있다.

미사경정장에서 열린 경정 경주에서 선수들이 턴 마크를 돌며 경합을 벌이고 있다.

시즌 막판이면 다음달 9, 10일 열리는 그랑프리에 관심이 쏠린다. 하지만 성적 하위권 선수들의 입장은 다르다. 주선보류를 피하고 무사히 새 시즌을 맞이하는 것이 무엇보다 중요한 과제다.



현행 규정에 따르면 신인과 장기 결장 선수 등을 제외하고 성적 하위 7% 이하에 해당하는 선수들이 주선보류 선정 대상이 된다. 주선보류 처분을 받으면 다음 시즌 약 2회차 정도 출전 기회를 잃게 된다. 가볍게 볼 수 없는 이유는 주선보류 횟수가 누적되기 때문이다. 누적 3회에 이르면 단순한 출전 기회 제한을 넘어 선수 생활을 좌우할 수 있는 중요한 변수로 작용한다.



현재 주선보류 2회가 누적된 선수는 총 17명이다. 이중 47회차까지 3점대 초반의 저조한 득점을 기록한 한운(1기, A2), 신동길(4기, B2), 염윤정(16기, B2)과 2점대 초반의 신선길(15기, B2)은 남은 기간 성적이 더 떨어질 경우, 주선보류 위기에 직면할 가능성이 있다.



다만 최근 출전 경주에서 반전의 실마리를 찾고 있다. 한운은 지난 18일 2경주에서 2착, 19일 4경주에서 3착을 기록하며 비교적 안정적인 모습을 보였다. 염윤정 역시 지난 4일 45회차 4경주에서 오랜만에 깜짝 우승을 차지하며 분위기 반전에 성공했다.



주선보류 1회가 누적된 총 19명의 선수들도 안심하기는 이르다. 박설희(3기, B2)와 구현구(4기, B2)가 3점대 초반 득점에 머물며 다소 고전하고 있다는 점은 눈여겨볼 만하다. 최근 부진이 이어지고 있지만, 두 선수의 기존 기량과 경주 경험을 고려하면 남은 기간 충분히 반등을 기대해 볼만하다.



경정 관계자는 “득점 하위권 선수들에게 시즌 막판은 그야말로 생존을 건 시간”이라며 “경정은 모터 성능과 배정 코스, 당일 수면 상태 등 다양한 변수가 승부에 영향을 미치는 종목이다. 모터가 뒷받침되거나 상대적으로 유리한 코스를 배정받는다면 충분히 입상 기회를 만들어낼 수 있다”고 설명했다.



과연 남은 6회차 동안 주선보류 위기를 벗어나 극적인 반전을 만들어낼 선수는 누가 될까. 그랑프리를 향한 최상위권의 경쟁 못지않게 하위권 선수들의 치열한 생존 경쟁에도 관심이 쏠리고 있다.

권영준 기자

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