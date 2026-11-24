그랑프리 통산 5회 우승에 빛나는 정종진(20기, SS, 김포)과 4연패에 도전하는 임채빈(25기, SS, 수성)의 아성을 깨트릴 수 있을까. 올해 경륜의 대미를 장식할 ‘2026 그랑프리 경륜’이 다가오면서 광명스피돔이 뜨겁게 달아오르고 있다.



정상급 기량의 선수들이 총출동하는 경륜 최고의 무대 그랑프리가 약 1개월 앞으로 다가왔다. 다음달 25일부터 3일간 광명스피돔에서 펼쳐진다. 전체 성적 상위 112명에게 주어지는 출전권을 확보하기 위한 막판 경쟁도 한층 치열해지고 있다.

2026시즌 대미를 장식할 그랑프리 경륜이 1개월 앞으로 다가온 가운데 정종진과 임채빈의 양강 체제를 깰 도전자에 시선이 쏠린다. 특선급 선수들이 광명스피돔에서 자세를 취하며 출발신호를 기다리고 있다. 국민체육진흥공단 제공

◆정종진·임채빈의 압도적 존재감



시선은 정종진과 임채빈에게 쏠린다. 정종진은 그랑프리 통산 최다 우승(5회) 보유자다. 2016년부터 2019년까지 4회 연속 정상에 올랐으며 2022년에도 우승을 차지했다. 올해 제2의 전성기를 맞이했다. 한동안 임채빈에 밀려 왕좌 자리를 내줬던 정종진은 올해 개막을 앞두고 절치부심 구슬땀을 흘렸고, 성과로 존재감을 증명했다. 올해 스피드온배, 부산광역시장배, KCYCLE 스타전, KCYCLE 왕중왕전, 서울올림픽 38주년 기념, 경륜 32주년 기념 등 7번의 대상경륜 중 6개 대회를 모조리 휩쓸었다. 그랑프리 정상으로 대미를 장식하려고 한다.

정종진

이에 맞서는 임채빈 역시 2021년 생애 첫 그랑프리 트로피를 들어올린 후 2023년부터 지난해까지 3회 연속 포디움 정상에 올랐다. 지난해 4차례 대상경주 우승을 차지했던 임채빈은 올해 정종진에 밀려 창원창립기념 대상경주 1회 우승 그쳤다. 그랑프리로 만회하겠다는 각오다. 만약 올해 그랑프리 우승을 차지하면 4연패로 정종진이 보유한 최다 연속 우승 타이 기록을 세운다.

임채빈

올해 정종진의 기세가 무섭지만, 승부를 예측하긴 힘들다. 두 선수는 2024년 4월 대상 경륜부터 올해 5월 대상경륜까지 무려 18회 연속 동반 입상(1∼3위)이라는 진기록을 세웠다. 두 선수의 경쟁력이 어느 정도인지 짐작할 수 있다.



◆공태민·황승호 급부상… 김우겸·정해민·황인혁도 호시탐탐

공태민

공태민(24기, SS, 김포)과 황승호(19기, S1, 서울 개인)가 좋은 흐름을 타고 있다. 2025∼2026년 큰 대회에서 3위를 다섯 차례 차지한 공태민은 올해 6월, 9월, 11월 대회에서 연이어 입상에 성공하고 있다. 황승호 역시 지난 3월 부산에서 정종진에 이어 준우승을 차지하며 경쟁력을 보여줬다. 전체 성적도 4위까지 끌어올리며 다음 시즌 슈퍼특선 재진입도 바라보고 있다.

황승호

김우겸(27기, S1, 김포), 정해민(22기, S1, 수성), 황인혁(21기, S1, 대전 개인) 등도 그랑프리에서 충분히 존재감을 드러낼 수 있는 선수들이다.



김우겸은 지난 2월 대상경륜에서 정종진에 이어 준우승을 차지하며 강렬한 인상을 남겼다. 9월 대상경륜에서는 정종진과 임채빈을 상대로 선행 정면승부를 펼쳤지만 아쉽게 입상에는 실패했다. 정해민은 2월 대상 경륜에서는 실격했으나, 5월 대상경륜 3위에 오르며 빠르게 분위기를 반전시켰다. 황인혁 역시 만만치 않다. 지난 2월 대상경륜 3위에 이어 9월과 11월 대상경륜에서 연속 결승 진출에 성공하며 꾸준한 경기력을 이어가고 있다.



올해 빅매치 입상에는 실패했지만, 결승 무대를 밟으며 경쟁력을 보여준 김옥철(27기, S1, 수성), 석혜윤(28기, S1, 수성), 전원규(23기, S1, 동서울), 성낙송(21기, S1, 상남), 박진영(24기, S1, 상남)과 신인 박제원(30기, S1, 충남 개인)도 복병으로 꼽힌다. 이들에게 그랑프리는 기존 강자들의 틈을 비집고 자신의 이름을 알릴 수 있는 최고의 기회다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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