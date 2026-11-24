마젠타가 힙하고 시크한 무대 비하인드 모습을 공개했다. 출처=마젠타 SNS

밴드 QWER(큐더블유이알)의 멤버 마젠타가 힙하고 시크한 무대 비하인드 컷으로 팬심을 저격했다.

마젠타는 지난 23일 자신의 인스타그램에 “너무 즐겁던 원더리벳!”이라는 짧은 소감과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

마젠타가 힙하고 시크한 무대 비하인드 모습을 공개했다. 출처=마젠타 SNS

마젠타가 힙하고 시크한 무대 비하인드 모습을 공개했다. 출처=마젠타 SNS

공개된 사진 속 마젠타는 백스테이지와 포토월을 배경으로 강렬한 올블랙 무대 의상을 완벽하게 소화한 모습이다. 몸의 실루엣이 드러나는 슬림한 스퀘어넥 핑거홀 탑에 은은한 광택의 블랙 레더 핫팬츠를 매치해 트렌디하면서도 과감한 스타일링을 선보였다. 여기에 블랙 레이스 패턴의 오버니삭스와 화이트 초커를 더해 록 시크 무드를 극대화했다.

마젠타가 힙하고 시크한 무대 비하인드 모습을 공개했다. 출처=마젠타 SNS

마젠타가 힙하고 시크한 무대 비하인드 모습을 공개했다. 출처=마젠타 SNS

특히 짙은 버건디 컬러의 롱 웨이브 헤어가 인형 같은 이목구비를 한층 돋보이게 했다. 강렬한 의상과 달리 볼하트를 그리거나 장난기 가득한 표정을 지어 보이며 시크함과 사랑스러움이 공존하는 반전 매력을 발산했다.

한편, 마젠타가 속한 QWER은 지난 20일부터 22일까지 사흘간 경기 고양시 킨텍스 제2전시장에서 열린 뮤직 페스티벌 ‘원더리벳 2026(WONDERLIVET 2026)’ 무대에 올라 관객들과 뜨겁게 호흡했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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