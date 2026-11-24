캄파리코리아가 미국 버번 위스키 ‘러셀리저브 13년 45주년 헌정’을 국내에 한정 수량으로 선보인다. 와일드 터키의 마스터 디스틸러 에디 러셀이 근속 45주년을 맞아 아들 브루스 러셀에게 헌정받은 위스키다.

러셀 리저브의 시작에도 아버지를 위한 버번이 있었다. 1998년 에디는 아버지 지미 러셀의 근속 45주년을 기념해 버번을 만들었고, 이 위스키가 가문의 이름을 딴 브랜드로 이어졌다. 올해는 러셀 가문의 3대인 브루스가 아버지 에디의 취향에 맞춰 오래 숙성한 위스키 배럴을 직접 골라 원액을 블렌딩했다.

‘러셀 리저브 13년’은 와일드 터키가 2021년부터 매년 다른 배럴을 골라 선보이는 한정판 시리즈다. 이번 헌정판은 13년 이상 숙성한 원액에 물을 섞지 않고 병에 담는 ‘배럴 프루프’ 방식으로 도수는 60.6%다. 비냉각 여과 방식으로 원액의 질감을 살렸다.

바닐라와 오크, 흑설탕 향에 체리와 감귤류, 향신료 풍미가 어우러지고 끝에는 캐러멜과 토피의 단맛이 남는다. 병 라벨에는 에디 러셀의 실루엣을 담았다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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