사진=듀오

결혼정보회사 듀오가 미혼남녀를 대상으로 설문조사를 실시했다고 26일 밝혔다.

연말을 맞아 연애하고 싶은 마음이 커졌다는 미혼남녀가 적지 않은 가운데, 실제 연애를 시작하기 어려운 이유는 성별에 따라 차이가 있는 것으로 조사됐다. 남성은 ‘경제적 부담’을, 여성은 ‘마음에 드는 이성을 만날 기회 부족’을 가장 큰 이유로 꼽았다.

결혼정보회사 듀오가 현재 연애 중이지 않은 미혼남녀를 대상으로 실시한 설문조사 결과 전체 응답자의 36%는 연말이 다가오면서 평소보다 연애하고 싶은 마음이 ‘커졌다’고 답했다. 남성의 응답률은 42%로 여성(30%)보다 12%p 높았다.

연애하고 싶은 마음이 있어도 실제 행동으로 옮기기 어려운 가장 큰 이유로는 ‘마음에 드는 이성을 만날 기회가 부족해서’(26%)가 꼽혔다. 이어 ‘경제적 부담이 커서’(18%), ‘연애를 시작하고 관계를 유지하는 과정이 부담스러워서’(16%), ‘연애보다 우선순위에 두는 일이 있어서’(15%) 순으로 나타났다.

남성은 ‘경제적 부담’(27%)을 연애 시작의 가장 큰 걸림돌로 선택했으며, ‘마음에 드는 이성을 만날 기회 부족’(26%)이 뒤를 이었다. 반면 여성은 ‘마음에 드는 이성을 만날 기회 부족’(27%)이라는 응답이 가장 많았고, ‘연애보다 우선순위에 두는 일이 있어서’(20%), ‘연애를 시작하고 관계를 유지하는 과정이 부담스러워서’(19%) 순이었다.

연말에 연애하고 싶은 마음이 커졌다고 답한 응답자 356명을 대상으로 그 이유를 조사한 결과에서는 ‘올해도 혼자 한 해를 마무리한다는 조급함과 허전함 때문에’(30%)가 1위에 올랐다. ‘크리스마스·연말연시 등 특별한 기념일을 연인과 함께 보내고 싶어서’(26%), ‘추워진 날씨와 연말 특유의 들뜬 분위기에 마음이 싱숭생숭해져서’(25%), ‘주변 지인들의 연애 소식이나 커플들의 연말 분위기에 자극을 받아서’(15%) 등이 뒤를 이었다.

크리스마스까지 약 한 달을 앞두고 연애를 시작하기 위해 가장 필요한 것으로는 ‘새로운 이성을 만날 수 있는 기회 확대’(35%)가 가장 많이 꼽혔다. 이어 ‘경제적·시간적 여유’(29%), ‘외모 및 자기관리’(11%), ‘적극적으로 호감을 표현하는 태도’(8%), ‘이성과의 원활한 소통 능력’(7%) 순으로 조사됐다.

연애 시작에 필요한 조건에서도 남녀 간 차이가 나타났다. 남성은 ‘경제적·시간적 여유’(35%)를 가장 많이 선택한 반면, 여성은 ‘새로운 이성을 만날 수 있는 기회 확대’(41%)를 가장 중요하게 생각했다.

연말에 가장 하고 싶은 데이트로는 ‘집에서 영화·음식을 즐기는 홈 데이트’(24%)가 가장 많은 응답을 얻었다. ‘크리스마스 트리·불빛 축제 등 시즌 명소 방문’(18%), ‘분위기 좋은 레스토랑·바에서의 데이트’(11%), ‘콘서트·뮤지컬·전시회 등 연말 문화·공연 관람’(10%)이 뒤를 이었다.

듀오 관계자는 “이번 조사에서는 연말을 맞아 연애하고 싶은 마음이 커졌다는 응답과 함께, 새로운 이성을 만날 기회가 중요하게 꼽혔다”며 “연애를 시작하고 싶은 마음이 있다면 자신에게 맞는 인연을 만날 수 있도록 새로운 만남의 기회를 넓혀보는 것도 좋은 방법”이라고 말했다.

한편 이번 조사는 설문조사 업체 마크로밀 엠브레인을 통해 2026년 11월 20일부터 11월 23일까지 진행됐으며 현재 연애 중이지 않은 전국 만 25~39세(1987~2001년생) 미혼남녀 1,000명이 참여했다. 신뢰수준은 95%, 표본오차는 ±3.10%p다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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