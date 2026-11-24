양홍원과 원현주. 사진=양홍원 SNS

래퍼 양홍원과 모델 출신 원현주가 결혼식을 올린 지 한 달여 만에 각자의 길을 걷는다.

원현주는 24일 자신의 SNS를 통해 “현재 원만하게 합의하여 이혼 절차를 거의 종료했다”며 “개인적인 일인 만큼 자세한 이야기는 드리기 어려운 점 너그럽게 이해해 주시면 감사하겠다”고 밝혔다.

이어 “전 앞으로도 평소처럼 일상을 보내며 종종 소식 전하겠다. 따뜻한 마음으로 안부를 물어봐 주신 분들께 진심으로 감사드린다”고 덧붙였다.

두 사람은 2023년 혼인신고를 마치고 이듬해 딸을 얻었다. 두 사람은 유튜브 채널을 통해 육아하는 모습을 공개하며 인기를 끌었다. 지난달 18일 뒤늦게 결혼식을 올렸으나 불과 닷새 만에 양홍원이 불륜 의혹에 휩싸였다.

당시 양홍원의 지인이라고 주장한 A씨는 양홍원이 결혼식을 올리기 전 다른 여성과 모텔에 동행했다며 관련 영상과 녹취 등을 공개했다.

양홍원의 소속사 AP알케미는 모텔에 함께 간 사실은 인정하면서도 당시 양홍원이 만취 상태였으며 잠을 자기 위한 목적이었다고 해명했다. 객실 내 애정 행위는 없었다며 불륜 의혹을 부인했다.

이후 양홍원과 당시 동행했던 여성은 A씨를 공갈 및 허위사실 적시에 의한 명예훼손 등의 혐의로 고소했다. A씨는 불륜 장면을 직접 목격한 것은 아니라며 금전 문제로 갈등을 겪는 과정에서 폭로에 나섰다고 밝혔다. 원현주와 딸에게 사과의 뜻을 전하기도 했다.

논란 이후 SNS 계정을 비공개로 전환했던 원현주는 최근 양홍원과 결혼 생활 관련 게시물을 모두 삭제한 뒤 계정을 다시 공개했다.

양홍원은 2017년 Mnet ‘고등래퍼’ 시즌1에서 우승하며 이름을 알렸다. 이후 ‘쇼미더머니’ 시리즈 등에 출연하며 음악 활동을 이어왔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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