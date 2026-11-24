AI 기술이 음악 창작 영역으로 확장되면서 대중이 음악을 접하는 방식에도 변화가 나타나고 있다. 인공지능(AI)이 만든 곡이 온라인 음원차트에서 주목받는데 이어 노래방에서도 인기를 얻으며 새로운 음악 소비 흐름을 만들어가고 있다.

사진=금영엔터테인먼트

금영엔터테인먼트는 AI 음악 프로젝트 ‘머무르’의 ‘꿈꾸던 어른이 되었나요?’가 최근 금영노래방 인기차트 1위에 올랐다고 24일 밝혔다.

업체에 따르면 이는 음원차트에서 화제를 모았던 AI 음악이 이용자들의 직접적인 가창으로 이어졌다는 점에서 AI 창작 음악의 대중적 확산을 보여주는 사례다.

금영엔터테인먼트는 이러한 변화에 맞춰 AI 음악 콘텐츠를 다양화하고 있다. ‘머무르’를 비롯해 ‘조선힙합’, ‘심통봇’ 등 여러 AI 음악 창작자의 곡을 반주곡 목록에 추가했다. 온라인에서 관심을 얻은 음악을 실제 반주기 서비스에서도 이용할 수 있도록 해 변화하는 선곡 수요에 대응하고 있다.

AI 음악에 대한 대중의 관심은 제작 기술 자체에서 음악의 내용과 완성도로 옮겨가는 분위기다. AI가 음악을 만들었다는 사실이 처음에는 새로운 화제였지만 이제는 곡이 전달하는 감정과 음악적 매력이 선택의 중요한 기준으로 작용하고 있다. 특히 노래방은 이용자가 직접 부르고 싶은 음악을 선택하는 공간이므로 AI 음악이 인기차트 1위를 기록했다는 점은 대중의 수용도를 보여주는 사례로 해석할 수 있다.

한편 AI 음악의 확산은 저작권과 권리 관리에 관한 과제도 남기고 있다. AI 활용 창작물의 저작권 인정 범위와 권리 귀속 등에 관한 기준이 아직 명확하게 정립되지 않은 만큼, 음악산업에서는 새로운 창작 환경에 맞는 제도적 기준을 마련하기 위한 논의를 이어가고 있다는 것이 업체 측 설명이다.

금영엔터테인먼트는 노래방이 새로운 음악과 대중의 반응이 만나는 공간이라는 점에 주목하고 있다. 음악의 제작 방식보다 실제로 사람들이 어떤 노래를 선택하고 공감하는지가 드러나는 공간인 만큼, 금영노래방을 통해 변화하는 음악시장의 흐름을 지속적으로 반영해 나간다는 계획이다.

금영엔터테인먼트 관계자는 “AI 음악은 이제 음원차트를 넘어 노래방에서도 대중의 선택을 받고 있다”며 “음악을 만드는 방식은 달라졌지만 좋은 음악을 듣고 직접 부르며 즐기고자 하는 마음은 여전히 같다. AI 음악이 일상적인 음악 소비의 한 축으로 자리 잡으면서 대중이 음악을 즐기는 방식도 조금씩 달라지고 있다”고 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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