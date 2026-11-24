이미지=KGT GOLF PRO ACADEMY

아마추어 골퍼도 단순한 취미를 넘어 의미 있는 목표에 도전할 수 있는 기회가 마련됐다. KGT GOLF PRO ACADEMY에서 대한민국 골프지도자 특별선발 과정이 제1기부터 제15기 창립 원우를 대상으로 선착순 모집을 진행한다고 24일 밝혔다.

이번 특별선발 자격 과정은 티칭프로, 마스터즈프로, 경기위원(레프리)으로 운영되며 모집 과정은 ▲티칭프로(TEACHING PRO) ▲마스터즈프로(MASTERS PRO) ▲경기위원(REFEREE)으로 구성된다.

2027 KGT GOLF PRO ACADEMY(KGT 골프 프로 아카데미) 교육은 2027년 1월부터 4월까지 운영된다. 골프 전문 교수진과 함께하는 교육은 서울 서초동 인재개발원에서 매주 토요일 오후 1시부터 6시까지 진행되며 4시간의 교육과 1시간의 시험으로 구성된다. 참가자는 1기부터 15기 희망 기수 중 선착순 접수이며 최종 배정은 협회 확인 후 확정된다.

대한민국 골프지도자 특별선발 과정은 자격증 취득 후에도 연 4회 필드레슨과 실전교육으로 함께 성장하는 프로그램이 지원된다.

▲봄에는 전문 프로를 동반한 필드레슨 및 개인별 스윙 분석 및 교정, 드라이버와 아이언 실전 샷 지도, 골프장 현장 실습이 진행된다. ▲여름에는 어프로치, 벙커샷, 퍼팅 집중 훈련과 상황별 숏게임 지도, 스코어 향상 프로그램과 전문 교수진 개인별 레슨을 진행한다. ▲가을 과정에서는 골프장 실전 라운드를 통한 코스별 공략법 및 전략 수립과 함께 경기 상황별 실전 대응, 기수별 친선 라운드와 실력평가가 있다. ▲겨울에는 스크린골프 스윙 분석과 실전 스코어 향상 프로그램, 실기평가 및 재도전, 기수별 친선대회가 운영된다.

이와 함께 KGT 회원들에게는 전문 교수진 필드레슨, 기수별 골프장 실전교육 및 친선 라운드, 총회장배 상금대회, 국내외 골프 워크숍 및 투어, 여성회원 모델 워킹교육과 홍보모델 활동 기회, 전국 골프인 네트워크를 통한 제1기~제15기 창립 원우회 활동 등 다양한 특별 프로그램이 제공된다고 업체 측은 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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