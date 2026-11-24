사진=뉴시스

“어릴 적 경찰이 되고 싶었던 기억 때문에…”

서울 잠실야구장에서 경찰 행세를 하던 50대 남성에게 징역형이 선고됐다.

서울동부지방공소청은 24일 서울동부지법 형사7단독 이준구 판사 심리로 열린 경찰 제복 및 경찰장비의 규제에 관한 법률(경찰제복장비법) 위반 혐의로 기소된 50대 남성 A씨에 대한 결심 공판에서 징역 1년을 구형했다.

이날 A씨 측은 “수사 단계에서부터 모든 혐의를 인정하고 진지하게 반성하고 있다”며 “앞으로 경제활동을 해 사회에 기여하고 그 책임과 역할을 다할 수 있도록 법이 허용하는 최대한 선처를 베풀어주길 바란다”고 호소했다.

A씨도 최후 진술을 통해 “열심히 반성하면서 앞으로 사회에 나가서는 다시는 범죄를 저지르지 않겠다. 죄송하다”고 말했다.

앞서 A씨는 지난 7월5일 두산과 삼성의 경기가 진행 중이던 잠실야구장에서 경찰 POLICE라고 적힌 표식과 경광봉, 무전기 등을 착용한 혐의를 받는다. 당시 A씨를 수상하게 여긴 관중의 신고로 출동한 경찰은 그를 현행범으로 체포했다.

A씨는 당시 경찰 조사에서 “어릴 적 경찰이 되고 싶었던 기억이 있어 장비를 착용했다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

A씨에 대한 선고는 내달 15일에 열린다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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