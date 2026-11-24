가수 김호중. 사진=뉴시스

음주운전 뺑소니 혐의로 실형을 선고받았던 가수 김호중(35)이 모든 형기를 마치고 자유의 몸이 됐다.

24일 가요계에 따르면 김호중은 당초 만기 출소 예정일이던 이날부로 가석방에 따른 보호관찰 기간을 종료했다. 지난 6월 30일 경기 여주시 소망교도소에서 가석방으로 출소한 지 약 5개월 만이다.

앞서 김호중은 지난 2024년 5월 서울 강남구 압구정동의 한 도로에서 음주 상태로 차를 몰다 마주 오던 택시를 들이받고 도주한 혐의(특정범죄가중처벌법상 도주치상 등)로 재판에 넘겨져 징역 2년 6개월의 실형을 확정받았다.

출소 이후 대외 노출을 극도로 자제해 온 김호중은 지난 7월 공식 팬카페를 통해 사과의 뜻과 함께 기존 소속사 실무진과의 동행을 알렸다. 이어 지난 8월 발목 수술을 받은 뒤 현재까지 재활과 회복에 전념하고 있는 것으로 전해졌다.

모든 사법적 절차가 마무리되면서 향후 거취에 이목이 쏠리지만, 구체적인 복귀 시점은 여전히 안갯속이다. 사건 당시 운전자 바꿔치기 등 조직적 범행 은폐 정황이 드러나며 대중의 공분을 샀던 만큼, 싸늘한 여론을 돌리기까지는 상당한 시일이 걸릴 전망이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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