신한은행 노구치 사쿠라가 지난 23일 인천도원체육관서 열린 하나은행과의 2026~2027 여자프로농구 경기에서 최우수선수로 선정된 뒤 활짝 웃고 있다. 사진=WKBL 제공

겨울 찬바람 부는 인천에 때 이른 ‘벚꽃’이 절정이다. 주인공은 바로 여자프로농구(WKBL) 신한은행의 돌풍을 이끌고 있는 아시아쿼터 포워드 노구치 사쿠라(25)다.

단독 선두(6승1패)를 달리는 신한은행의 공식 상품점(MD샵)에도 ‘사쿠라 열풍’이 불었다. 24일 현재 사쿠라의 이름·등번호 마킹지가 동나 그의 유니폼은 주문할 수 없다. 구단 관계자가 “하루 전(23일) 경기부터 사쿠라 것만 품절됐다”며 “시즌 전부터 가장 많은 물량을 준비했는데 이렇게 빨리 소진될 줄 몰랐다”고 화들짝 놀랐을 정도다. 재입고 문의가 잇따르자 구단은 다음 달 둘째 주 입고를 목표로 추가 제작에 나섰다는 설명이다.

인기에는 그만한 이유가 있다. 일본 국가대표 출신인 사쿠라는 개막 전 WKBL이 실시한 ‘가장 기대되는 아시아쿼터 선수’ 설문에서 팬(29.1%), 선수(30.3%), 미디어(51.2%) 모두 선두를 차지한 바 있다. 일찌감치 쏠린 관심에 실력으로 화답하는 중이다. 그는 올 시즌 평균 14점(5위), 리바운드 9.71개(4위), 3점슛 성공률 37.0%(4위)를 기록 중이다. 세 부문 모두 리그 5위 안에 든 유일한 선수다. 23일 하나은행전에선 홈 팬들 앞에서 시즌 최다인 22점을 쏟아부었다.

신한은행 노구치 사쿠라가 지난 23일 인천도원체육관서 열린 하나은행과의 2026~2027 여자프로농구 홈경기에서 3점슛을 시도하고 있다. 사진=WKBL 제공

신한은행엔 ‘게임 체인저’의 등장이 더욱 반갑다. 2007년 겨울리그부터 2011~2012시즌까지 여섯 시즌 연속 통합우승을 이뤘지만 최근 세 시즌은 5위, 5위, 6위에 머물렀다. ‘레알 신한’ 왕조의 주역이었던 최윤아 감독이 명가 재건에 나선 가운데, 사쿠라가 오랜만에 ‘봄 농구’의 희망을 키우고 있다. 공교롭게도 ‘사쿠라’는 일본어로 벚꽃, 최 감독이 부르는 애칭 ‘하루’는 봄이라는 뜻이다.

정작 사쿠라조차 이처럼 순조로운 출발은 예상하지 못했다. 그는 “연습경기 때만 해도 1라운드에 이길 수 있을까 걱정했다”고 털어놨다. 그러나 최 감독이 매 경기 승리를 강조하고 선수들이 하나로 뭉치면서 걱정은 기우가 됐다.

좋은 성적에도 낯선 무대에 적응하는 과정은 녹록지 않다. 강한 몸싸움과 압박 수비는 물론 경기 일정도 다르다. “피로가 잘 풀리지 않는다”면서도 코트에선 늘 웃는 얼굴이다. 특유의 긍정 에너지가 관중석까지 번진다.

물론 봄까지 웃으려면 갈 길이 멀다. 최 감독은 지난 시즌 부진을 거듭 강조하면서도 “역사는 다시 쓰라고 있는 것”이라고 했다. 사쿠라 역시 “앞으로 이기는 경기도, 지는 경기도 있을 것이다. 그때마다 팀이 하나가 돼 성장하고 우리만의 색깔을 만들어가고 싶다”고 말했다.

신한은행 노구치 사쿠라가 지난 23일 인천도원체육관서 열린 하나은행과의 2026~2027 여자프로농구 홈경기에서 상대 선수와 경합하다 넘어진 뒤 웃음을 보이고 있다. 사진=WKBL 제공

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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