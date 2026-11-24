제니. 사진=뉴시스

그룹 블랙핑크 멤버 제니 측이 인공지능(AI)을 이용한 허위 영상물의 제작, 유포 등에 대해 법적 대응에 나섰다고 밝혔다.

소속사 OA엔터테인먼트는 24일 공식 채널을 통해 "아티스트의 초상을 이용한 AI 기반 허위 영상물의 제작·유포, 악의적 편집 및 재가공, 성적 대상화, 반복 유포 및 명예훼손성 게시물 등 중대한 권익 침해 행위에 대해 전문 법률대리인의 검토를 거쳐 다수의 계정을 대상으로 형사고소를 진행했다"고 알렸다.

이어 "현재 수사기관의 수사가 진행 중이며, 관련 플랫폼으로부터 피고소인 특정 및 수사에 필요한 자료를 확보하기 위한 절차 역시 진행되고 있다"고 전했다.

소속사는 "관련 법령상 처벌 대상이 되는 촬영물·복제물 및 AI 등을 이용한 허위 영상물의 경우, 이를 제작하거나 유포하는 행위뿐 아니라 소지·구입·저장 또는 시청하는 행위 역시 법적 책임의 대상이 될 수 있다"고 경고했다.

제니는 내년 2월 개최를 앞둔 제69회 그래미 어워즈에서 뮤지션 테임 임팔라와 함께 작업한 'Dracula(드라큘라)'로 2개 부문 후보에 올랐다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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