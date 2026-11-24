사진=삼성생명 블루밍스 제공

여자프로농구 삼성생명이 오는 27일 용인실내체육관에서 열리는 신한은행과의 홈경기를 ‘루키데이’로 정하고 팬들을 위한 다양한 이벤트를 연다.

삼성생명은 24일 “오는 27일 홈경기서 루키데이를 진행한다”고 밝혔다. 경기장 입장은 오후 5시 30분부터 가능하며 입장객 선착순 500명에게는 니아르(NE:AR) 건강기능식품을 증정한다.

하프타임에는 ‘제이파크 아일랜드 슈팅 챌린지’를 진행한다. 제한 시간 내 슛을 성공한 참가자에게는 필리핀 세부에 위치한 제이파크 리조트 3박 4일 숙박권(약 200만 원 상당)을 경품으로 제공한다.

이어 신인 이소희, 가네미츠 아야네, 조우가 팬들에게 인사하고 친필 사인볼을 전달하는 이벤트도 진행한다.

이날 승리할 경우 선수단은 1층에서 팬들과 하이파이브 세리머니를 펼친다. 또한 열정적으로 응원한 팬 30여 명을 선정해 주말(금·토·일) 및 공휴일 경기 승리 시 진행되는 미니 사인회에 초대한다. 미니 사인회에는 이소희, 가네미츠 아야네, 조우가 함께한다.

이 밖에도 보배반점·땅스부대찌개·카페인중독 식사권을 비롯해 온잠 베개, 버팔로 힙색, 건강기능식품 니아르 등 다양한 경품을 경기 중 이벤트를 통해 증정할 예정이다.

한편 삼성생명의 홈경기는 WKBL 홈페이지 또는 WKBL 앱에서 예매할 수 있다. 온라인 예매 시 현장 구매보다 30% 할인된 가격으로 구매할 수 있으며, 예매는 경기 시작 후 30분까지 가능하다. 또한 2027학년도 대학수학능력시험 응시생은 매표소에서 수험표와 신분증을 제시하면 다음 달 25일까지 열리는 경기의 응원석 및 일반석 입장권을 본인에 한해 50% 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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