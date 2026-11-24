사진=LAFC SNS 캡처

정상빈(세인트루이스)이 ‘한국 축구 대선배’ 손흥민(LAFC)을 울렸다.

정상빈은 24일 미국 미주리주 세인트루이스의 에너자이저 파크에서 끝난 LAFC와의 미국 메이저리그사커(MLS)컵 플레이오프(PO·3전2선승) 1라운드 1차전에서 1골1도움을 올리며 3-2 승리를 이끌었다. 세인트루이스는 창단 첫 MLS컵 PO 승리와 함께 기선 제압에 성공했다.

‘코리안 더비’의 주인공은 정상빈이었다. 날카로운 패스로 포문을 열었다. 전반 35분 라파엘 나바로에게 건넨 전진 패스가 대니얼 에델만의 선제골로 이어졌다. 정상빈은 세컨더리 어시스트를 기록했다. 이번엔 직접 골문을 조준했다. 후반 6분 코너킥 이후 혼전 상황에서 크리스 더킨이 건넨 볼을 잡았다. 왼쪽 구석을 향해 오른발 슈팅을 날려 골망을 흔들었다. 팬들을 향해 달려가 무릎 슬라이딩 세리머니를 펼치며 포효했다.

사진=AP/뉴시스

LAFC를 상대로 터뜨린 첫 골이다. 정상빈은 2021년까지 K리그 수원 삼성에서 뛰다 유럽을 거쳐 2023년 미국에 입성했다. 지난해 7월 미네소타를 떠나 세인트루이스 유니폼을 입었다. 유독 LAFC에 약했다. 이전까지 8차례 맞붙어 2승1무5패에 그쳤다. 득점도 없었다. 하지만 이날 ‘대선배’ 손흥민 앞에서 득점포를 가동하며 그간의 아쉬움을 털어냈다.

활약을 인정받았다. 이날 76분을 소화한 뒤 벤치로 물러설 때 관중석에서 박수갈채가 쏟아졌다. MLS 사무국은 정상빈을 경기 최우수선수(MOM)로 선정했다. 축구 통계 매체 ‘풋몹’은 평점 7.8로 합격점을 부여했다. 개인 기록도 갈아치웠다. 올 시즌 MLS서 4골6도움을 기록 중이다. 2024년 6골2도움을 넘어 MLS 진출 이후 한 시즌 최다 공격포인트를 작성했다.

손흥민은 고개를 숙였다. 풀타임을 뛰며 집중 견제 속에서 분전했으나 패배를 막지 못했다. 경기 막판 프리킥으로 직접 골문을 노렸으나 슈팅은 크로스바 위로 벗어났다. 풋몹에 따르면 양 팀 통틀어 가장 많은 5차례의 기회 창출을 비롯해 슈팅 3회, 드리블 2회, 패스 성공률 91%(29/32) 등을 기록했다. 공격포인트는 올리지 못했고, 평점 7.1을 받았다.

사진=AP/뉴시스

우승 도전에 빨간불이 켜졌다. 손흥민은 올 시즌 MLS컵 정상을 목표로 잡았다. PO를 앞두고 열린 기자회견서 “우승하기 위해 이곳에 왔다”고 목소리를 높였다. 하지만 첫판부터 시나리오가 틀어졌다. 오는 29일 홈구장 BMO 스타디움에서 열리는 2차전에서 패하면 정상 도전에 마침표가 찍힌다. 2차전서 승리하면 다음 달 3일 에너자이저 파크에서 마지막 3차전을 치른다.

사진=MLS SNS 캡처

한편 이날 덴마크 프로축구 미트윌란의 ‘코리안 듀오’는 함께 웃었다. 교체 투입된 조규성과 홍현석이 브뢴뷔 IF와 원정 경기서 2-0 승리를 이끌었다. 조규성은 전반 추가시간 2분 자신의 헤더가 막히자 흘러나온 공을 왼발로 밀어 넣어 선제골을 터뜨렸다. 시즌 공식전 6호골이다. 홍현석은 후반 31분 프리킥 상황에서 상대 자책골을 유도하며 승부에 쐐기를 박았다. 구단은 공식 홈페이지를 통해 ‘한국 선수들이 만든 골이 결정적이었다’는 제목으로 승전보를 전했다.

사진=미트윌란 SNS 캡처

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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