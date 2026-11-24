사진제공=물음표

가수 이무진이 전국투어 콘서트 전 회차 매진을 기록하며 탄탄한 티켓 파워를 입증했다.

고양, 대구, 부산 등 3개 도시에서 열리는 ‘2026-27 이무진 전국투어 콘서트 겨울 인사 : From Winter’의 총 6회 공연이 모두 매진됐다.

이무진은 그간 국내외 음악 페스티벌과 대학 축제 등 다양한 무대에서 탄탄한 라이브 실력과 폭넓은 음악적 스펙트럼을 보여왔다. 꾸준히 음악 팬들과 소통하며 쌓아온 인기가 이번 전국투어 전석 매진이라는 성과로 이어졌다.

이번 전국투어는 지나온 시간에 따뜻한 작별을 건네고 새로운 시작을 향해 인사한다는 의미를 담았다. 이무진은 자신만의 음악과 진솔한 이야기를 통해 관객들과 한 해를 돌아보고 다가올 날들을 그려보는 시간을 마련할 예정이다.

지난 9일 발매한 디지털 싱글 ‘밤무대’의 무대도 만나볼 수 있다. ‘밤무대’는 이무진이 약 1년 6개월 만에 발표한 신곡이자 새 레이블 ‘물음표’에서 처음 선보인 곡이다. 직접 작사·작곡에 참여해 자신만의 음악적 색깔을 담아냈다.

이무진은 오는 28~29일 고양아람누리 아람극장에서 전국투어의 포문을 연다. 이어 12월 19~20일 대구 경북대학교 대강당, 25~26일 부산시민회관 대극장에서 관객과 만난다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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