tvN이 개국 20주년을 맞아 호텔과 테마파크로 콘텐츠 경험을 확장한다.

tvN은 오는 12월 시청자 참여형 브랜드 캠페인 ‘20tvN 즐거움 체크인’을 진행한다. 시청 인증 이벤트부터 롯데호텔 월드, 롯데월드와 연계한 오프라인 행사까지 다양한 프로그램을 통해 시청자와의 접점을 넓힌다.

그간 tvN은 ‘즐거움’을 핵심 브랜드 가치로 삼고 다양한 온·오프라인 캠페인을 선보여 왔다. 러닝 트렌드와 콘텐츠를 결합한 ‘뛰비엔’, 국내 관광지와 연계한 ‘즐거움 바캉스’ 등 시청자의 라이프스타일을 반영한 캠페인을 통해 콘텐츠를 보는 즐거움에서 직접 참여하고 경험하는 즐거움으로 영역을 확장해 왔다.

이번 캠페인은 ‘즐거움 시청 체크인’, ‘즐거움 호텔 체크인’, ‘즐거움 파티 체크인’ 등 세 가지 프로그램으로 구성된다.

오는 12월 1일부터 시작하는 ‘즐거움 시청 체크인’은 12월 tvN 프로그램의 본방송 시청을 인증하면 추첨을 통해 사은품을 증정하는 이벤트다.

롯데호텔 월드와 함께하는 ‘즐거움 호텔 체크인’은 콘텐츠 시청과 미식을 결합한 호캉스 프로모션이다. tvN 대표 지식재산권(IP)과 캐릭터 ‘즐밍’을 테마로 한 디저트를 즐기고 티빙(TVING)을 통해 tvN 콘텐츠를 정주행할 수 있다. 호텔 1층 뷔페와 포토존 등 다양한 즐길 거리도 마련된다.

롯데월드 어드벤처에서 열리는 ‘즐거움 파티 체크인’은 시청자들에게 감사의 마음을 전하기 위해 마련된 행사다. 12월 방영작 주역들과의 만남을 비롯해 2027년 콘텐츠 라인업 공개 등이 예정돼 있다. 티켓 응모는 CJ온스타일을 통해 진행되며 구체적인 행사 일정과 내용은 추후 공개된다.

캠페인에 앞서 공개된 티저 포스터에는 붉은 객실 문에 ‘쉿, tvN 보는 중’이라는 문구가 적힌 도어 행어가 걸려 있어 눈길을 끈다.

tvN 관계자는 “tvN과 20년을 함께 해준 시청자분들에게 tvN의 검증된 콘텐츠와 즐길거리를 제공하기 위해 기획됐다”며 “12월 진행되는 ‘20tvN 즐거움 체크인’에도 많은 관심과 애정 부탁드린다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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