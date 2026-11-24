아침에 일어나 손가락을 움직이려는데 마디가 뻣뻣하고 주먹이 잘 쥐어지지 않는다면 관절 건강을 살펴볼 필요가 있다. 특히 손가락이 붓거나 통증이 나타나고, 시간이 지나면서 움직임이 조금씩 편해진다면 류마티스 관절염의 초기 증상일 가능성이 있다.

기온이 낮은 요즘, 관절이 뻣뻣하거나 통증을 느끼는 사람이 늘 수 있다. 하지만 이러한 증상을 추위나 나이에 따른 퇴행성 변화로만 생각해 방치해서는 안 된다. 류마티스 관절염은 면역체계의 이상으로 관절을 둘러싼 활막에 만성 염증이 발생하는 자가면역질환으로, 치료가 늦어지면 관절 손상과 변형으로 이어질 수 있기 때문이다.

최정임 부산성모병원 류마티스내과 과장은 “류마티스 관절염은 관절 통증뿐 아니라 염증이 지속되면서 관절 기능까지 떨어뜨릴 수 있는 질환”이라며 “초기에는 증상이 심하지 않더라도 아침마다 손가락이 뻣뻣하거나 여러 관절에 부종과 통증이 반복된다면 원인을 확인하는 것이 중요하다”고 설명했다.

◆아침에 1시간 이상 뻣뻣한 손가락… 퇴행성 관절염과 차이는?

류마티스 관절염의 대표적인 초기 증상은 ‘조조강직’이다. 아침에 일어났을 때 관절이 뻣뻣해 움직이기 어렵다가 활동하면서 점차 부드러워지는 현상을 말한다.

퇴행성 관절염에서도 아침에 관절이 뻣뻣할 수 있지만 대체로 30분 이내에 완화되는 경우가 많다. 반면 류마티스 관절염은 강직이 30분 이상 이어지거나 1시간 넘게 지속되기도 한다. 다만 지속 시간만으로 두 질환을 구분할 수는 없다.

관절이 아픈 위치도 중요한 단서다. 류마티스 관절염은 손가락 중간 마디와 손등에 가까운 손가락 관절, 손목 등 작은 관절에서 시작하는 경우가 많다. 양손의 비슷한 부위에 통증과 부종이 함께 나타나는 대칭성 관절염이 특징이지만 초기부터 반드시 양쪽에 증상이 발생하는 것은 아니다.

최 과장은 “손가락 관절이 붓고 열감이 느껴지거나 아침 강직이 반복된다면 류마티스 관절염을 의심해 볼 수 있다”며 “증상만으로 퇴행성 관절염이나 통풍 등 다른 관절질환과 구분하기 어려운 만큼 정확한 진단이 필요하다”고 말했다.

◆혈액검사만으로 확진 어려워

류마티스 관절염은 특정 검사 하나만으로 진단하지 않는다. 증상의 지속 기간과 관절 부종, 통증이 발생한 부위, 혈액검사 및 영상검사 결과 등을 종합적으로 판단한다.

혈액검사에서는 류마티스 인자(RF)와 항CCP 항체를 확인한다. 두 검사는 진단에 도움을 주지만 검사 결과가 양성이라고 모두 류마티스 관절염인 것은 아니며, 음성이더라도 질환을 완전히 배제할 수 없다.

적혈구침강속도(ESR)와 C반응단백(CRP) 검사는 체내 염증 정도를 파악하는 데 활용한다. 관절 초음파는 활막의 염증과 관절액 증가 등을 확인하는 데 도움이 되며, 필요에 따라 엑스레이나 자기공명영상(MRI) 검사를 시행하기도 한다.

조기 진단이 중요한 이유는 관절 손상이 진행된 이후에는 정상적인 상태로 회복하기 어렵기 때문이다. 특히 발병 초기에는 염증을 적극적으로 조절해 관절 손상과 기능 저하를 줄이는 치료가 중요하다.

또한 류마티스 관절염은 관절에만 영향을 미치는 질환이 아니다. 만성적인 전신 염증은 심혈관질환 위험 증가와 관련이 있으며, 일부 환자에서는 폐나 눈 등 관절 이외의 장기에도 문제가 발생할 수 있다.

◆증상 좋아졌다고 임의 중단은 금물

류마티스 관절염 치료의 핵심은 염증을 억제하고 관절 손상을 예방하는 것이다. 현재는 질병의 활성도를 정기적으로 평가하면서 염증이 거의 없는 관해기 또는 낮은 질병 활성도에 도달하도록 치료를 조정하는 방식이 권고된다.

대표적인 치료 약물은 메토트렉세이트 등을 포함한 항류마티스제(DMARDs)다. 환자의 질병 활성도와 치료 반응에 따라 생물학적 제제나 표적합성 항류마티스제를 사용하기도 한다. 약물 선택은 동반 질환, 감염 위험, 약물 부작용 등을 고려해 결정한다.

최정임 과장은 “치료 과정에서 주의할 부분은 증상이 호전됐다는 이유로 약물을 임의로 중단하는 행동이다. 통증이 줄어들었다고 질환 자체가 사라진 것은 아니기 때문이다. 약물을 갑자기 중단하면 염증이 다시 활성화될 수 있어 치료 변경이나 감량은 의료진과 상의해야 한다”고 말했다.

이어 “류마티스 관절염은 장기간 관리가 필요한 질환이지만 조기에 발견하고 적절한 약물치료를 이어가면 염증을 안정적으로 조절하고 관절 기능을 보존하는 데 도움이 된다”며 “치료 중에는 정기적인 검사로 질병 활성도와 약물 부작용을 확인하고, 증상이 좋아졌더라도 의료진과 상의 없이 약물을 중단하지 않아야 한다”고 조언했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]