나이가 들면서 우리 몸에는 다양한 변화가 찾아온다. 피부의 탄력이 떨어지고 머리카락이 가늘어지며, 관절의 통증과 피로감이 일상생활에 영향을 미치기도 한다. 눈이 쉽게 건조해지고 과거보다 신체 회복이 더디다고 느끼는 사람도 많다.

이러한 변화는 외모의 문제가 아니다. 우리 몸의 조직을 유지하고 손상된 부위를 회복시키는 생물학적 기능이 노화와 함께 변화하면서 나타나는 현상이다. 최근 재생의학은 이러한 문제에 새로운 접근법을 제시하고 있다.

외부 물질에만 의존하기보다 인체가 본래 가지고 있는 생물학적 자원을 활용해 조직의 회복을 돕는 것이다. 그중 대표적인 분야가 바로 PRP(Platelet-Rich Plasma, 혈소판풍부혈장)를 활용한 재생치료다.

◆혈액 속 회복 인자에 주목하는 PRP

PRP는 환자 자신의 혈액을 채취한 뒤 원심분리해 얻은 ‘혈소판이 풍부한 혈장’이다. 혈소판은 출혈을 멈추는 데 관여하며, 조직이 손상되면 다양한 성장인자를 방출한다. 혈소판유래성장인자(PDGF), 혈관내피성장인자(VEGF) 등은 세포 증식과 이동, 혈관 형성처럼 조직이 회복되는 과정에 관여한다. 자가 혈액을 사용하더라도 제조 과정과 적용 부위, 환자의 상태에 따른 안전성 관리는 필요하다.

치과와 상처 치유, 근골격계 통증 치료 등에서 활용돼 온 PRP는 피부와 탈모, 안구건조증 등에서도 연구되고 있다. 피부 분야에서는 PRP를 단독으로 사용하거나 레이저 치료와 병행했을 때 피부 탄력과 환자 만족도가 개선될 가능성이 보고됐다. 다만 연구 규모가 작고 치료 방법에도 차이가 있어 추가 검증이 필요하다.

탈모 분야에서는 2025년 발표된 메타분석에서 PRP 치료 후 모발 밀도가 개선될 가능성이 제시됐다. 무작위 대조시험 43건, 총 1877명을 포함한 분석이다. 연구마다 효과의 차이가 컸던 만큼 적절한 치료 간격과 횟수, 제조 방법을 정하는 일이 과제로 남아 있다.

퇴행성 무릎관절염에서는 PRP 관절강 내 주사 후 일부 환자의 통증과 관절 기능이 개선됐다는 연구가 있다. 손상된 연골이 어느 정도 회복되는지는 별도의 검증이 필요하다. 안구건조증 분야에서도 PRP 점안액을 사용한 뒤 일부 환자의 증상과 안구 표면 지표가 개선됐다는 보고가 있다. 점안액을 사용할 때는 무균 제조와 보관, 안과적 평가가 중요하다.

◆혈소판 농축에서 활성화 연구로

PRP 연구에서는 혈소판 농도와 함께 혈소판이 언제 활성화되고 성장인자를 어떻게 방출하는지도 살핀다. 빛과 온도, 압력 같은 물리적 자극을 이용해 혈소판의 활성 상태와 생리활성물질의 방출을 조절하려는 연구가 그 예다.

특정 파장의 빛을 이용해 성장인자의 방출 양상을 조절할 가능성이 제시됐고, 빛과 온도 조절을 결합한 전처리 방식도 피부와 탈모 분야에서 연구되고 있다. 성장인자의 방출 양상이 달라졌다는 관찰이 환자의 증상 개선으로 이어지는지는 임상시험을 통해 확인해야 한다. 기존 제조 방식과 비교해 효과와 안전성에 어떤 차이가 있는지도 살펴야 한다.

◆항노화 연구가 살펴야 할 건강수명

항노화라는 말을 들으면 주름이나 피부 탄력을 먼저 떠올리기 쉽다. 의료 현장에서 중요한 질문은 나이가 들어서도 필요한 신체 기능을 유지하고 일상생활을 독립적으로 이어갈 수 있느냐다. 관절 통증이 줄어 걷기가 편해지고, 눈의 건조함이 덜해져 책이나 화면을 보는 일이 수월해지는 변화도 삶의 질과 맞닿아 있다.

PRP 연구에서 보고된 피부나 관절, 안구 표면의 변화는 해당 부위에서 관찰한 결과다. 전신의 노화 속도나 건강수명에 미치는 영향을 평가하려면 별도의 장기 연구가 필요하다. 환자가 느끼는 불편이 얼마나 줄었는지, 개선된 기능이 얼마나 오래 유지되는지, 장기적으로 안전한지를 함께 살펴야 한다.

자가 혈액을 활용한 재생의학이 진료 현장에서 선택지가 되려면 어떤 환자에게 어떤 방식으로 적용했을 때 도움이 되는지부터 확인해야 한다. 환자가 체감하는 변화와 그 지속 기간을 검증하는 일이 PRP 연구를 건강한 노화 관리로 연결하는 시작이라고 생각한다.

글=오민철 오상신경외과 대표원장(신경외과 전문의), 정리=정희원 기자

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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