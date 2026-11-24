[사진제공=시어도어 루스벨트 재단 한국지회]

우리 사회에서 나눔과 헌신을 실천해 온 인물과 단체의 공로를 조명하는 시상식이 열린다.

시어도어 루스벨트 재단 한국지회는 오는 25일 서울 엘리에나 호텔에서 ‘제2회 테디스어워즈(Teddy’s Awards)’를 개최한다.

테디스어워즈는 사회에 선한 영향력을 전하고 희망과 감동을 만들어 온 인물과 기업, 기관의 공로를 알리기 위해 마련된 시상식이다. 사회 곳곳에서 묵묵히 봉사와 나눔을 실천해 온 이들을 조명하고 나눔 문화를 확산하는 데 목적을 둔다.

이번 행사는 사전 초청장을 받은 내빈을 대상으로 진행된다. 오후 4시부터 인플루언서와 연예인, 수상자, 시상자 등이 참여하는 포토월과 리셉션이 열리며 오후 6시부터 재단 소개와 특별공로상 시상, 본 시상식 등이 이어진다.

본 시상식에서는 사회적 헌신상, 희망과 감동상, 테디베어 임팩트상, 루스벨트 기부상, 명예의 기업상, 히든 히어로상 등 사회 각 분야에서 의미 있는 변화를 만들어 온 인물과 단체에 상을 수여한다.

갈라 디너와 함께 마련된 축하공연에는 소프라노 김윤지를 비롯해 김예찬, 라키, 로마가 무대에 오른다. 럭키드로우와 후원 안내 등 참석자들이 함께 참여할 수 있는 프로그램도 진행된다.

이날 행사에서는 재단의 대표 사회공헌 활동인 ‘테디베어포키즈’도 소개한다. 치료를 받는 어린이들에게 테디베어를 전달해 정서적 위로와 희망을 전하는 활동이다.

시어도어 루스벨트 재단 한국지회는 “이번 행사를 통해 수상자들의 실천이 또 다른 관심과 나눔으로 이어지고, 어린이와 가족들에게 전하는 따뜻한 위로가 더욱 확산되기를 기대하고 있다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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