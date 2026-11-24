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싱어송라이터 보라미유가 이지혜의 ‘러브 미 러브 미(Love Me Love Me)’를 시티팝으로 재해석한다.

보라미유가 가창한 ‘러브 미 러브 미’는 24일 발매된다. 시티팝 리메이크 프로젝트 ‘애프터글로우 서울(afterglow seoul)’의 네 번째 음원이다.

‘러브 미 러브 미’는 이지혜가 2006년 발표한 싱글 ‘Special Single #+1’의 타이틀곡으로 친구에서 연인으로 발전하는 과정에서 느끼는 설렘을 밝고 사랑스럽게 담아낸 곡이다.

보라미유는 원곡의 경쾌한 멜로디와 밝은 에너지에 1990년대 아날로그 신스와 따뜻한 브라스 사운드를 더해 시티팝 스타일로 재해석했다. 레트로 감성이 돋보이는 사운드와 보라미유 특유의 청아한 음색이 어우러져 산뜻하면서도 아련한 분위기를 자아낸다.

특히 사랑이 시작되는 순간의 풋풋한 감정을 섬세하게 표현해 원곡을 기억하는 리스너에게는 향수를, 새로운 세대에게는 색다른 설렘을 전할 전망이다.

‘애프터글로우 서울’은 ‘잔상처럼 흩어진 우리의 낭만을 찾아’라는 메시지 아래 과거의 명곡을 현대적인 감성으로 재해석하는 프로젝트다. 앞서 도시(dosii)의 ‘시간 속의 향기’, 거니(g0nny)의 ‘가버린 날들’, 지바노프(jeebanoff)의 ‘샴푸의 요정’을 선보였다.

보라미유는 맑고 청아한 음색을 바탕으로 사랑과 이별, 일상의 감정을 자신만의 방식으로 풀어내며 꾸준히 음악 활동을 이어가고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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