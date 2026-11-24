김새롬이 재혼 소식을 알렸다. 출처=김새롬 SNS

방송인 김새롬(39)이 깜짝 재혼 소식을 전했다.

김새롬은 24일 자신의 소셜미디어(SNS)에 “2026년 11월 11일 법적 짝꿍이 생겼다”며 “오래도록 마음과 몸 건강히 사랑하겠다”는 글을 올렸다. 별도의 결혼식 일정이나 예비 신랑의 신상에 대해서는 구체적으로 밝히지 않았다.

글과 함께 공개된 사진에는 로맨틱한 프러포즈 현장이 담겼다. 한 남성이 한쪽 무릎을 꿇은 채 반지를 건네자, 김새롬은 꽃다발을 품에 안고 환하게 미소 짓고 있다.

김새롬은 그간 다수의 방송을 통해 재혼과 출산에 대한 솔직한 의지를 내비쳐 왔다. 최근 MBC ‘라디오스타’에 출연해 “재혼 생각은 늘 있었고 언제든 열려 있다”며 “연애를 쉰 적도 없으며, 어릴 때부터 다자녀를 꿈꿔 아기 생각도 하고 있다”고 털어놓은 바 있다. 지난달 29일에는 자신의 유튜브 채널에서 빈티지 미니 드레스를 소개하며 “결혼식 때 입으려고 준비한 것”이라고 밝혀 재혼을 암시하기도 했다.

한편 김새롬은 2015년 이찬오 셰프와 결혼했으나 약 1년 4개월 만에 파경을 맞았다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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