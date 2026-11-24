사진=AP/뉴시스

그야말로 광폭 행보다.

이번 미국 메이저리그(MLB) 프리에이전트(FA) 시장에서 ‘큰 손’으로 군림 중인 뉴욕 메츠가 베테랑 1루수 폴 골드슈미트까지 영입했다. 사흘 동안 무려 5억5300만달러(약 7420억원)를 쏟아부으며 전력 강화에 성공했다.

MLB닷컴은 24일 “메츠가 골드슈미트와 1년, 800만 달러(약 107억원) 계약에 합의했다”고 밝혔다.

1987년생 베테랑 타자다. 2011년 빅리그에 데뷔했다. 애리조나 다이아몬드백스, 세인트루이스 카디널스, 뉴욕 양키스에서 뛰며 통산 2179경기 타율 0.286 390홈런 1284타점 1324득점에 OPS(출루율+장타율) 0.877의 성적을 거뒀다. 세인트루이스 소속이던 2022년에는 내셔널리그 최우수선수(MVP)를 차지했다. 이 뿐만 아니다. 7차례 올스타에 선정됐고, 골드글러브도 4차례 수상했다.

골드슈미트는 올해 양키스서 105경기에 출전해 타율 0.252 18홈런 52타점 44득점에 OPS(출루율+방어율) 0.765를 기록했다.

앞서 메츠는 지난 22일 외야수 A.J.유잉과 8년간 9500만 달러(약 1274억원)에 연장 계약했다. 전날에는 빅리그 최고 좌완 태릭 스쿠발과 9년, 4억5000만 달러(약 6039억원)에 계약을 맺었다. 스쿠발은 역대 MLB 투수 최대 규모 계약 신기록을 세웠다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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