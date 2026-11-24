현대차·기아는 과학기술정보통신부(이하 과기부) 주관 ‘2026년 안전관리 우수연구실 인증심사’에서 남양연구소 기초소재연구센터 산하 금속성분분석실이 최우수연구실로 선정돼 부총리 겸 과기부장관 표창을 수상했다고 24일(화) 밝혔다. 시상식은 지난 23일 서울 세종대에서 열렸다. 현대차·기아 재료분석팀 이정현 책임연구원(왼쪽)과 장혜진 팀장. 현대차그룹 제공

현대차·기아는 과학기술정보통신부(이하 과기부) 주관 ‘2026년 안전관리 우수연구실 인증심사’에서 남양연구소 기초소재연구센터 산하 금속성분분석실이 최우수연구실로 선정돼 부총리 겸 과기부장관 표창을 수상했다고 24일 밝혔다.

‘안전관리 우수연구실 인증제’는 과기부가 국내 과학기술 분야 연구실의 자율적인 안전관리 역량을 강화하고, 안전관리 표준모델을 발굴·확산하기 위해 인증을 부여하는 제도다. 연구실의 안전환경 시스템, 활동수준, 안전의식 등 3개 분야를 종합적으로 평가하며, 인증 연구실 중 상위 10%를 최우수연구실로 선정하고 있다.

이번 최우수연구실 수상은 최근 산업현장과 연구시설의 안전관리에 대한 사회적 관심이 높아지는 가운데 과기부의 공식 인증 심사를 통해 현대차·기아의 연구실 안전관리 역량과 연구실별 특화 관리 체계의 우수성을 인정받았다는 데 의미가 있다고 회사 측은 설명했다.

현대차·기아는 2024년 마북연구소의 전해질막개발실, 2025년 남양연구소 상용환경풍동실에 이어 올해 금속성분분석실까지 3년 연속 최우수연구실을 배출했다.

현대차·기아 관계자는 “이번 안전관리 최우수연구실 선정은 연구 현장의 환경과 안전 체계, 의식까지 함께 인정받은 결과”라며 “연구현장의 안전은 안전한 자동차를 만드는 출발점인만큼 앞으로도 안전관리 수준을 높여가겠다”고 밝혔다.

이정인 기자 lji2018@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]