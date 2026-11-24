프로야구 한화 문현빈. 사진=한화이글스 제공

겨울 초입, 한화 내야에 묘한 긴장감이 감돈다. 2루수 자리를 둘러싸고 ‘무한 경쟁’의 불씨가 지펴졌다. 익숙한 얼굴과 돌아온 이름, 여기에 새 변수까지 얽혔다. 각기 다른 무기를 쥔 후보들이 오프시즌부터 치열한 생존 경쟁에 돌입했다.

판도를 흔든 건 비시즌 들어 감지된 변화다. 한국 국가대표팀 외야수로 자리매김한 문현빈이 내야 복귀 의사를 내비쳤다. 여기에 군 복무를 마치고 지난 시즌 복귀한 정은원이 일본 마무리캠프서 남다른 반등 의지로 새 코칭스태프의 눈도장을 찍었다.

프로야구 한화 문현빈. 사진=한화이글스 제공

가장 파급력이 큰 카드는 단연 문현빈이다. 문현빈은 2026시즌 타율 0.297, 15홈런 76타점 83득점 OPS(출루율+장타율) 0.832를 기록했다. 득점권 타율(0.229)은 다소 아쉬웠으나, ‘페문노강허’로 이어지는 강타선의 한 축을 담당하며 활약했다. 수비에서도 좌익수와 중견수를 오가며 준수한 모습을 보였다.

입단 당시 내야수로 지명됐던 문현빈은 유틸리티 능력을 인정받아 2025시즌부터 외야수로 뛰었다. 그러나 본래 포지션인 2루수에 대한 의지가 여전하다. 마무리캠프에서도 훈련을 소화하며 내야 수비 감각을 조율했다. 류지현 한화 감독은 11월까지 지켜본 뒤 최적의 포지션을 결정하겠다는 구상이다. 타격 경쟁력이 확실한 만큼 2루 이동이 확정될 경우 단숨에 주전 0순위로 부상한다.

프로야구 한화 정은원. 사진=한화이글스 제공

프로야구 한화 정은원. 사진=한화이글스 제공

정은원의 부활 조짐도 반갑다. 시즌 종료 후 일본프로야구(NPB) 요코하마 DeNA 베이스타즈 마무리캠프에 파견돼 구슬땀을 흘렸다. 현지 코치진으로부터 가장 뛰어난 평가를 이끌어냈고, 정해진 일정을 마친 뒤에도 자청해 추가 훈련을 소화하며 명예 회복의 의지를 불태웠다는 후문이다. 롯데와의 연습경기에선 멀티히트를 기록하는 등 한층 안정된 경기력을 선보였다. 류 감독은 일본 1차 캠프 당시 “바깥에서 봤을 때 열정적이지 않아 보였는데 내 생각을 깨줬다. 긍정적으로 보고 있다”며 칭찬을 아끼지 않았다.

정은원에게 이번 겨울은 절실하다. 2021시즌 팀 내 최초로 2루수 골든글러브를 품었으나, 2023, 2024시즌 부진 끝에 입대했다. 전역 후 지난 7월7일 NC전서 복귀했지만, 25경기서 타율 0.216에 그쳤다. 타격 접근법과 선구안 모두 전성기와 거리가 멀었다. 주전 도약을 위해서는 비시즌의 호평을 실전 경쟁력으로 이어가야 한다.

프로야구 한화 이도윤. 사진=한화이글스 제공

프로야구 한화 박정현. 사진=한화이글스 제공

프로야구 한화 황영묵. 사진=한화이글스 제공

이도윤으로서는 수성이 시급해졌다. 하주석이 KIA로 트레이드된 뒤 2026시즌 주전 2루수를 꿰찬 이도윤은 전반기 85경기 타율 0.268(62안타 1홈런 29타점)로 순항했다. 그러나 후반기 타율이 0.254로 떨어졌고, 장타도 7개 뿐이었다. 체력 저하에 따른 수비 실책까지 겹치며 벤치에 고민을 안겼다.

다크호스 박정현도 빼놓을 수 없다. 2026시즌 주축 야수들의 부상과 부진 속에 다양한 포지션을 오가며 79경기 11홈런을 터뜨렸다. 특히 2026 아이치·나고야 아시안게임(AG) 차출로 비었던 노시환의 3루 공백을 무난히 메웠다. 노시환의 미국 메이저리그(MLB) 진출 여부에 따라 달라지겠지만 2루 경쟁자들이 주춤할 경우 언제든 주전으로 기용될 수 있는 자원이다. 여기에 지난 시즌 72경기에 출전해 타율 0.192를 기록한 백업 황영묵 역시 주축 선수들의 부상 공백 시 언제든 투입될 수 있는 즉시 전력감으로 꼽힌다.

치열한 내부 경쟁은 한화 내야에 반가운 신호다. 누구 하나 쉽게 물러설 수 없는 구도가 만들어지면서 팀 전체의 선수층도 한층 두터워졌다. 비시즌부터 달아오른 2루수 경쟁이 2027시즌 한화 내야를 얼마나 더 단단하게 만들지 기대감이 커지고 있다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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