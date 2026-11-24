배우 노태현이 이머시브 뮤지컬 ‘카지노X’ 첫 공연을 마쳤다.

노태현은 지난 20일 롯데시네마 에비뉴엘 명동에서 열린 ‘카지노X’에서 파라다이스 카지노의 딜러 혁 역으로 무대에 올랐다. 관객과 가까운 거리에서 직접 호흡하며 7개 공간을 오가는 이야기를 이끌었다.

‘카지노X’는 명동 한복판에 숨겨진 카지노에서 운명을 건 게임이 시작되며 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 음악과 쇼를 결합한 이머시브 형식으로, 이번 시즌에는 영화관을 공연장으로 활용해 스크린과 음향을 무대 연출에 접목했다.

노태현이 맡은 혁은 카지노의 딜러로, 관객과 직접 소통하며 극의 흐름을 연결하는 인물이다. 노태현은 첫 공연을 통해 캐릭터의 개성과 현장 소통을 함께 보여줬다.

공연을 마친 노태현은 “‘카지노X’로 관객 여러분을 만날 수 있어 뜻깊다”며 “열심히 준비한 만큼 무대에서 더 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 노력하겠다”고 소감을 밝혔다.

딜러 혁 역에는 노태현을 비롯해 김유권, 김동현이 함께 출연한다.

‘카지노X’는 2027년 4월25일까지 롯데시네마 에비뉴엘 명동에서 공연된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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