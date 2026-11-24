사진=KIA타이거즈, 두산베어스 제공

KBO리그서 올 한 해 가장 빛난 선수는 누구일까. ‘기록의 스포츠’인 야구에선 자연스레 숫자에 눈이 간다. 다만 타석과 마운드에서 쌓아 올린 서로 다른 성과를 같은 잣대로 평가하는 것은 쉽지 않다.

세계비즈앤스포츠월드는 올 시즌 기획 ‘AI가 뽑은 이달의 선수’를 통해 한국야구위원회(KBO) 월간 최우수선수(MVP) 후보들의 성적을 인공지능(AI)으로 분석해 왔다. 기록을 해석하는 또 하나의 관점을 제시하는 데 의미를 뒀다.

올해 마지막 순서에선 시야를 한 달에서 한 시즌으로 넓힌다. 쟁쟁한 후보들이 남긴 숫자의 무게를 비교하며 AI의 시선으로 2026시즌 KBO리그 정규리그 MVP의 향방을 짚어본다.

“그라운드 위 울려 퍼진 ‘얼음과 불의 노래’, 그중에서도 더 짙은 잔상은 불꽃이 남겼다.”

AI가 뽑은 2026시즌 KBO리그 정규리그 MVP는 김도영(KIA)이었다. 평균자책점과 탈삼진 2관왕에 오른 곽빈(두산)과 팽팽히 맞섰지만, 45홈런이 남긴 상징성과 장타의 파급력이 선택을 갈랐다.

KBO는 오는 26일 시상식에서 기자단 투표로 결정된 정규리그 MVP를 발표한다. 후보는 야수 7명과 투수 7명 등 모두 14명이다. 홈런·장타율 1위 김도영과 평균자책점·탈삼진 정상을 휩쓴 곽빈의 투타 맞대결에 가장 큰 관심이 쏠린다.

김도영은 올 시즌 타율 0.308(496타수 153안타) 118타점을 써냈다. 여기에 2018년 이후 8년 만에 국내 타자 40홈런의 벽을 허물었다. 홈런과 장타율(0.647) 타이틀까지 품고 득점 2위(120개)에도 오르며 리그서 가장 위협적인 타자임을 증명했다.

이 점에 주목한 AI는 “38홈런·40도루로 생애 첫 MVP를 차지한 2년 전보다 장타자로서 한 단계 더 진화했다”고 짚었다. 물론 장타에만 기댄 것도 아니다. 출루율 0.413과 OPS(출루율+장타율) 1.060을 기록했고 11도루도 보탰다. 득점의 물꼬를 트고 주자를 불러들이는 역할까지 두루 해냈다는 평가다.

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맞수 곽빈의 올 한 해 역시 눈부셨다. 11승7패 197탈삼진 평균자책점 2.24(161이닝 40자책점) 성적표를 새긴 것. WHIP(이닝당 출루허용률)도 1.04로 가장 낮았다. 9이닝당 탈삼진은 11.01개에 달했고 퀄리티스타트(QS·선발투수 6이닝 이상 3자책점 이하 투구)도 20차례 작성했다.

AI는 “타자를 제압하는 구위에 실점 억제력과 이닝 소화력까지 갖춘 완성형 에이스였다”고 평가했다. 곽빈이 왕좌에 오른다면 2017년 양현종(KIA) 이후 처음으로 국내 투수가 MVP를 품게 된다.

물론 다른 후보들도 만만치 않았다. 오스틴 딘(LG)은 41홈런·127타점, 샘 힐리어드(KT)는 44홈런·139타점을 쓸어 담았다. 타율(0.371)·출루율(0.458) 1위 구자욱(삼성) 등도 빼놓을 수 없다.

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마지막까지 팽팽하게 맞선 건 김도영과 곽빈이었다. AI는 “투타의 가치를 단순 비교할 수는 없다. 곽빈은 27차례 등판에서 가장 완성도 높은 투구를 펼쳤고, 김도영은 135경기 동안 리그 최고의 장타 생산력을 이어갔다”며 “선발투수는 닷새에 한 번, 타자는 거의 매일 경기에 나서는 만큼 영향력을 발휘한 빈도와 지속성까지 함께 따졌다”고 설명했다.

출전 빈도만으로 우열을 가리진 않았다. AI는 “곽빈의 지배력은 선발투수의 정점을 보여줬다. 그러나 김도영의 장타가 개인 성적을 넘어 국내 타자의 오랜 갈증을 끝낸 이정표라는 점에 더 큰 무게를 뒀다. 투수의 완성도와 타자의 상징성이 맞선 끝에 저울은 김도영 쪽으로 기울었다”고 총평했다.

김도영의 두 번째 왕관일까, 곽빈의 첫 영예일까. 나아가 AI의 예측대로 김도영이 실제로도 2026년 프로야구의 ‘별 중의 별’로 호명될 수 있을지 주목된다.

기사의 이해를 돕기 위한 인공지능(AI) 생성 이미지.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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