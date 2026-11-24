공간 케어(Place Qualitycare™) 전문 기업 케어원(CARE1, 대표 김호영)의 라이프스타일 브랜드 ‘깨꼬미(KEKOMI)’가 신제품 배수구 클리너와 탈취제를 방송을 통해 선보이고 있다고 24일 밝혔다.

업체에 따르면 방송인 브라이언과 가수 산다라박이 방송에서 각 제품을 자신이 사용하는 애정템으로 소개했다. 지난 20일 방송된 KBS JOY ‘리뷰잇(리뷰it)’에서는 브라이언과 산다라박이 생활 속 클린케어 제품을 소개했다. 두 출연자는 각각 깨꼬미 배수구 클리너와 깨꼬미 탈취제를 소개하며 평소 활용하는 제품으로 추천했다.

방송인 브라이언이 케어원 깨꼬미 배수구 클리너 제품을 소개하고 있다. 제공=케어원

방송에서 다룬 ‘깨꼬미 배수구 클리너’와 ‘깨꼬미 탈취제’는 주방과 욕실을 비롯한 생활 공간의 위생 관리에 필요한 제품이다. 배수구 안쪽에 쌓이는 오염과 냄새, 실내에 반복적으로 발생하는 생활 악취 등 소비자가 쉽게 겪는 문제를 관리하도록 기획됐다.

브라이언이 소개한 배수구 클리너는 배수구 내부 오염물과 악취 원인을 제거하기 위한 전용 세정제다. 해충 발생의 근원이 될 가능성이 있는 배수구 내부까지 관리할 수 있도록 구성한 것이 특징이다.

깨꼬미 배수구 클리너는 고밀도 탄산 거품을 이용해 세정력을 높였다. 물과 만나 발생한 거품이 배수구 안쪽에 밀착해 오염물을 불린 뒤, 발포 과정에서 생기는 압력으로 틈새와 구석에 쌓인 찌든 때를 제거한다. 산소계 성분을 활용한 세정까지 더해 악취 원인과 묵은 때, 유해세균을 함께 관리하는 3중 딥 클린 케어를 구현했다. 배수구 표면뿐 아니라 일반적인 청소로는 닿기 어려운 내부까지 손쉽게 세정할 수 있도록 했다.

가수 산다라박이 방송에서 소개한 케어원 깨꼬미 탈취제. 제공=케어원

산다라박이 소개한 탈취제는 생활 공간에서 발생하는 각종 불쾌한 냄새를 관리해 실내 환경을 쾌적하게 유지하도록 돕는다. 발 냄새, 청소년·노인 방 냄새, 음식물 쓰레기 냄새와 관련된 초산·노네날알데히드·트리메틸아민 등 악취 유발 물질뿐 아니라 새집증후군 원인 물질인 포름알데히드도 99% 이상 줄여준다. 제품은 크리스마스 시즌 중 정식 출시를 계획하고 있으며 케어원은 다음 달부터 깨꼬미 신제품의 소비자 판매가 더욱 본격화할 것으로 보인다고 업체 측은 전했다.

깨꼬미의 신제품이 방송에서 소개된 것은 브랜드가 해충 케어를 중심으로 한 제품에서 한 걸음 더 나아가 공간 위생 전반을 다루는 라이프스타일 클린케어 브랜드로 자리매김하고 있음을 보여준다. 케어원 마케팅팀 박하나 팀장은 “방송을 계기로 브라이언과 산다라박이 깨꼬미 제품을 소개해 소비자들에게 공간 위생 관리의 새로운 방식을 전할 수 있었다”며 “케어원의 공간 케어 전문성을 살려 일상에 자연스럽게 스며드는 감각적인 클린케어 제품을 계속 선보일 계획”이라고 말했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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