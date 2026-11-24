사진=대방엘리온스터디카페

시험 기간 늦은 밤까지 공부할 공간을 찾던 옥정신도시 학생과 수험생들을 위한 24시간 무인 학습 공간 ‘대방엘리온스터디카페 양주점’이 오늘 양주옥정 대방 엘리움 어반시티 상가 3층에 정식 오픈한다고 24일 밝혔다.

양주점은 연중무휴 24시간 운영돼 이용 시간의 제약이 없다. 등교 전 이른 아침에 학습을 시작하는 학생은 물론 퇴근 후 심야 시간에 자격증이나 시험을 준비하는 직장인까지 각자의 생활 리듬에 맞춰 자유롭게 이용할 수 있다.

이용 절차도 간편하다. 매장 입구에 배치된 키오스크를 통해 이용권을 결제한 뒤 원하는 좌석을 선택하면 즉시 입실할 수 있어 첫 방문객도 손쉽게 이용 가능하다.

사진=대방엘리온스터디카페

무인 매장인 만큼 안전에도 신경 썼다. 매장 곳곳에 CCTV를 설치해 늦은 시간에도 안심하고 머물 수 있도록 했다. 실내는 우드톤과 그레이 톤으로 차분하게 꾸몄고 천장형 시스템 에어컨과 공기청정기를 갖춰 장시간 공부에도 쾌적함을 유지한다.

장시간 공부하는 이용객을 위한 편의 시설도 갖췄다. 커피가 무한리필로 제공되며 음료 무인판매 냉장고와 정수기도 구비돼 학습 도중 음료를 사러 외부로 나가는 번거로움을 덜었다.

전체 좌석은 총 41석 규모다. 프라이버시를 보호하는 칸막이 1인석과 개별 스탠드 조명이 설치된 1인 부스석, 콘센트를 갖춘 오픈 테이블석, 여럿이 함께 쓰는 6인 스터디룸 등으로 구성돼 개인 집중 학습부터 소규모 그룹 학습까지 목적에 따라 자리를 선택할 수 있다.

사진=대방엘리온스터디카페

양주점은 화성시 동탄역 대방 디엠시티 더센텀 상가에 자리한 동탄점에 이어 선보이는 ‘대방엘리온스터디카페’의 두 번째 지점이다. 대방 엘리온 스터디카페는 대방산업개발이 직접 운영하는 직영 브랜드로 필요한 시간만큼 쓰는 당일권부터 2주·4주 기간권까지 다양한 이용권을 선택할 수 있으며 그룹 스터디나 소규모 모임을 위한 별도 스터디룸도 운영한다.

한편 ‘대방엘리온스터디카페 양주점’은 경기도 양주시 양주옥정 대방 엘리움 어반시티 상가 3층에 위치해 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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