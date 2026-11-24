한때 잉꼬부부로 불렸던 두 사람이 이제는 법정과 온라인에서 서로의 잘못을 따지고 있다. 방송인 박지윤과 최동석 이야기다. 2023년 이혼 소식이 알려진 뒤 갈등은 수년째 이어지고 있다. 최근에는 상간 소송 항소심 판결에 이어 명예훼손 혐의 송치 사실까지 전해졌다. 부부 사이에 오갔던 사적인 대화도 다시 공개됐다.

지난 16일 최동석은 박지윤의 남성 지인을 상대로 낸 손해배상 소송 항소심에서 일부 승소했다. 재판부는 해당 지인에게 위자료 3000만원을 지급하라고 판결했다. 이후 박지윤은 부정행위 의혹을 부인하며 결혼생활과 이혼 과정에 대한 입장을 밝혔다. 최동석도 이를 반박했다.

며칠 뒤에는 최동석이 박지윤를 비방하는 댓글을 작성한 혐의로 송치됐다는 소식이 전해졌다. 경찰은 작성 댓글 5건 중 3건에 명예훼손 혐의가 있다고 판단했다.

사진=뉴시스

◆끝없는 폭로, 누가 이득을 보나

부부가 헤어지는 과정에서 다툼이 생길 수 있다. 재산과 양육 문제를 두고 법정에서 권리를 주장하는 것도 당연하다. 억울한 일이 있다면 법적으로 따져야 한다.

문제는 법정 밖에서 벌어지는 폭로전이다. 한쪽이 입장을 밝히면 다른 쪽이 반박한다. 과거의 문자와 사적인 대화까지 공개된다. 이제는 연예매체를 넘어 로펌 홍보를 위한 변호사 유튜브 채널들까지 관련 내용을 분석하고 전달한다. 일부 내용은 다시 기사로 옮겨진다.

폭로가 또 다른 폭로를 부르고 영상은 기사가 된다. 기사는 새로운 유튜브 콘텐츠의 소재가 된다. 조회수를 비롯한 이득을 얻는 사람은 늘어날지 모른다. 하지만 당사자들의 갈등은 더 커지고 온라인에는 지우기 어려운 영상만 쌓인다.

◆어른들의 싸움, 아이들은 무슨 죄

더 안타까운 것은 두 사람 사이에 자녀가 있다는 사실이다. 최근 공방에서 박지윤은 최동석이 ‘딸에게 6000만원을 제안하며 항소 포기를 종용했다’, ‘이혼 소송 중 다른 여성과 관계를 맺었다’라고 주장했다.

두 사람이 어떤 이유로 헤어졌는지, 누구에게 더 큰 책임이 있는지는 법원이 판단할 문제다. 하지만 아이들이 부모의 사생활과 갈등을 기사와 영상으로 접할 수 있다는 사실은 가볍지 않다.

이혼 당사자들은 억울함을 풀 권리가 있다. 자녀가 있다는 이유로 법적 대응을 포기할 필요도 없다. 다만 자신의 입장을 밝히는 과정에서 인터넷에 남은 기록은 절대 쉽게 사라지지 않는다.

언론 역시 보도에 신중해야 한다. 법원 판결과 수사 결과는 보도할 가치가 있다. 그러나 공개된 사생활을 어디까지 전달할지는 별도의 판단이 필요하다. 특히 자녀에 관한 내용이라면 더욱 신중해야 한다.

박지윤과 최동석 중 누가 더 잘못했는지를 여기서 가릴 생각은 없다. 두 사람의 주장이 엇갈리고 법적 절차도 이어지고 있다. 다만 한 가지는 분명하다. 이혼 과정에서 자신의 권리를 지키는 것과 상대를 공개적으로 공격하는 것은 다른 문제다.

헤어지는 데도 예의가 필요하다. 상대를 위해서가 아니다. 두 사람은 부부로서의 관계를 정리하더라도 아이들의 부모라는 사실까지 바꿀 수는 없다.

폭로가 이어질수록 이를 소비하는 사람은 늘어난다. 연예매체와 유튜버들은 새로운 이야깃거리를 얻는다. 하지만 그 과정에서 가장 보호받아야 할 아이들은 점점 더 세상에 드러난다. 정작 이 싸움에 끼어들고 싶지 않았을 아이들 누가 책임을 질 것인가.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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