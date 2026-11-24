사진=우리카드 우리WON 제공

“좋은 성적 낼 수 있도록 최선을 다하겠습니다.”

이변 없는 선택이다. 우리카드는 24일 “무릎 부상으로 이탈한 아라우조의 대체 외국인 선수로 V리그 득점왕 출신 비예나를 영입했다”고 밝혔다.

스페인 국적의 비예나는 V리그서 6시즌 동안 활약한 아포짓 스파이커다. 시즌 베스트7 2회, 라운드 최우수선수(MVP) 6회 수상을 달성했다. 2024~2025시즌에는 846점을 기록하며 득점왕을 차지하기도 했다.

지난 시즌에는 KB손해보험의 봄배구 진출을 이끌었으나 재계약에 실패했다. KB손해보험은 변화가 필요하다는 판단 속에 안정보다는 도전을 선택했고, 새 외국인 리누스를 영입했다. 이에 따라 비예나는 이번 시즌 카타르 Police SC 구단에서 활약했다.

박철우 우리카드 감독은 “대체 외국인 선수를 빠르게 영입해 준 구단에 감사하다. 비예나는 V리그 경험이 풍부한 선수인 만큼 팀에 빠르게 녹아들 것으로 기대하고 있다”며 “그동안 팀을 위해 헌신한 아라우조에게도 감사의 마음을 전한다”고 말했다.

비예나는 “우리카드에 합류하게 돼 기쁘게 생각한다. 좋은 선수들과 함께 최고의 성적을 낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 각오를 밝혔다.

비예나는 빠른 시일 내 입국할 예정이다. V리그 출전에 필요한 국제이적동의서(ITC) 및 비자 발급 완료 후 선수 등록 절차를 진행할 계획이다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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