강성연이 가족과 함께 주말을 보낸 근황을 공개했다. 출처=강성연 SNS

배우 강성연이 신경과 의사 남편과 보낸 다정한 주말 일상을 공개했다.

강성연은 지난 23일 자신의 소셜미디어(SNS)에 “반짝이지만 시린 계절이 왔네. 사랑하는 가족과 함께했던 주말 기록”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 강성연은 남편과 손을 맞잡은 채 거울 셀카를 남기며 변함없는 애정을 과시했다. 또 다른 사진에서는 남편의 어깨에 머리를 기댄 채 환한 미소를 짓고 있어 보는 이들의 훈훈함을 자아냈다. 여기에 부모님과 함께한 모습까지 더해지며 단란한 가족의 분위기를 고스란히 전했다.

앞서 강성연은 2023년 이혼의 아픔을 딛고, 지난 5월 재혼 소식을 알리며 새로운 출발을 선언했다.

그의 남편은 신경과 전문의 장민욱으로, KBS 1TV ‘아침마당’ 등 다수의 방송 프로그램에 출연하며 대중에게 얼굴을 알린 바 있다. 두 사람은 지난 2022년 JTBC ‘닥터들의 썰왕썰래’에 함께 출연하며 처음 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전해 부부의 연을 맺었다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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