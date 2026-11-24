사진=AP/뉴시스

정상빈(세인트루이스)이 ‘한국 축구 대선배’ 손흥민(LAFC)을 울렸다.

정상빈은 24일 미국 미주리주 세인트루이스의 에너자이저 파크에서 끝난 LAFC와의 미국 메이저리그사커(MLS)컵 플레이오프(PO) 1라운드 1차전에서 선발 출전해 1골1도움을 올리며 3-2 승리를 이끌었다.

세인트루이스는 구단 첫 MLS컵 PO 승리를 따냈다. 3전 2선승제로 이뤄지는 1라운드서 기선 제압에 성공했다. 2차전은 오는 29일 오전 10시30분 LAFC 홈구장 BMO 스타디움에서 열린다.

한국 축구대표팀 선후배가 맞붙는 ‘코리안 더비’서 정상빈이 웃었다. 시작은 선제골 어시스트였다. 전반 35분 날카로운 전진 패스를 찔렀다. 라파엘 나바로를 거쳐 대니얼 에델만의 선제골로 이어졌다. 정상빈은 세컨더리 어시스트를 기록했다.

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이번엔 직접 골문을 조준했다. 후반 6분 코너킥 이후 혼전 상황에서 정상빈이 크리스 던킨이 건넨 볼을 잡았다. 침착하게 왼쪽 구석을 향해 슈팅을 꽂아 골망을 흔들었다. ‘대선배’ 손흥민을 상대로 넣은 첫 골이다. 종전까지 LAFC와 8차례 맞붙어 2승(1무5패)에 그쳤고, 한 골도 기록하지 못했다. 하지만 이날 손흥민 앞에서 맹활약하며 아쉬움을 털어냈다. 올 시즌 4골6도움을 기록 중이다. 76분을 뛴 뒤 벤치로 물러설 땐 관중석에서 박수가 이어졌다.

손흥민은 웃지 못했다. LAFC는 후반 17분 세르지 팔렌시아의 다이빙 헤더골로 추격에 나섰다. 하지만 후반 33분 사이먼 베처에게 쐐기골을 허용했다. 후반 40분 드니 부앙가의 페널티킥으로 한 골을 만회했으나, 승부를 뒤집지 못했다.

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손흥민은 연거푸 아쉬움을 삼켰다. 전반 21분 시도한 첫 슈팅은 영점이 맞지 않았다. 후반에도 공격 활로를 뚫기 위해 그라운드를 분주히 누볐으나, 슈팅은 수비벽에 걸리고 고립되는 상황이 반복됐다. 추가시간 11분이 주어진 후반 49분 직접 프리킥까지 찼지만 크로스바를 넘겨 고개를 숙였다.

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최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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