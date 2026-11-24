츠키가 세련되고 우아한 이브닝 드레스를 선보였다. 출처=츠키 SNS

그룹 빌리(Billlie)의 츠키가 세련되고 우아한 이브닝 드레스 자태로 시선을 사로잡았다.

츠키는 24일 자신의 인스타그램을 통해 별다른 문구 없이 근황이 담긴 여러 장의 사진을 게재했다.

츠키가 세련되고 우아한 이브닝 드레스를 선보였다. 출처=츠키 SNS

츠키가 세련되고 우아한 이브닝 드레스를 선보였다. 출처=츠키 SNS

츠키가 세련되고 우아한 이브닝 드레스를 선보였다. 출처=츠키 SNS

공개된 사진 속 츠키는 보디 실루엣이 유려하게 드러나는 슬림 핏의 블랙 슬리브리스 드레스를 완벽하게 소화했다. 얇은 스파게티 스트랩이 가녀린 어깨와 등 라인을 시원하게 드러내는 백리스 디자인이 돋보인다.

여기에 깊게 파인 브이넥과 명치 부근의 감각적인 컷아웃 디테일이 더해져 과감하면서도 세련된 이브닝 룩을 완성했다. 차분하게 늘어뜨린 긴 생머리와 카메라를 응시하는 몽환적인 눈빛은 츠키 특유의 도회적이고 고혹적인 아우라를 한층 배가시켰다.

츠키가 세련되고 우아한 이브닝 드레스를 선보였다. 출처=츠키 SNS

츠키가 세련되고 우아한 이브닝 드레스를 선보였다. 출처=츠키 SNS

한편, 츠키는 정규 1집 더블 타이틀곡 ‘ZAP’과 ‘WORK’ 활동에 이어 각종 페스티벌과 대학 축제 무대는 물론 예능, MC, 광고 등 다방면을 오가며 ‘올라운더 아티스트’로서 활발한 행보를 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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