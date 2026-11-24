겨울철에는 무릎 주변 근육과 관절이 경직되면서 기존 무릎 관절염 환자의 통증과 불편감이 심해질 수 있다. 특히 걷거나 계단을 오르내리는 데 어려움을 겪는 중장년층이라면 인공관절 수술을 고민하게 된다. 다만 수술 여부는 환자의 나이나 주사치료 횟수만으로 결정하는 것이 아니라 관절 손상 정도와 일상생활 제한 등을 종합적으로 고려해야 한다.

퇴행성 무릎 관절염은 관절 연골이 점차 마모되고 관절 주변에 염증과 변형이 발생하면서 통증과 기능 저하를 유발하는 질환이다. 노화, 유전적 요인, 체중, 생활 습관 등이 복합적으로 작용하며, 무릎에 부담이 가는 반복적인 동작이나 하지 정렬의 불균형은 연골 손상을 가속화할 수 있다.

초기에는 오래 걷거나 움직일 때 가벼운 통증과 뻣뻣함이 나타난다. 하지만, 질환이 진행되면 계단을 오르내리거나 앉았다 일어나는 등 일상적인 동작에도 어려움을 겪을 수 있다. 통증으로 활동량이 줄어들면 무릎 주변 근력이 약해져 관절에 가해지는 부담이 더욱 커지는 악순환으로 이어질 수 있다.

무릎 관절염 치료 방향을 결정하기 위해서는 통증의 강도와 보행 가능 거리, 수면 방해 여부, 관절 변형 및 가동범위 등을 함께 확인해야 한다. 진찰과 체중부하 엑스레이(X-ray) 검사 등을 통해 관절 손상 범위와 하지 정렬 상태를 파악하고 환자의 동반질환, 전신 건강 상태, 치료 목표 등을 종합적으로 고려한다.

영상검사에서 말기 무릎 관절염으로 진단받았다고 해서 반드시 인공관절 수술이 필요한 것은 아니다. 영상 소견과 환자가 실제로 느끼는 통증 및 기능 저하 정도에는 차이가 있을 수 있기 때문이다. 체중 관리, 근력운동, 약물치료, 무릎 주사치료 등 비수술적 치료로 증상을 조절하며 일상생활을 유지할 수 있다면 보존적 치료를 이어갈 수 있다.

특히 비수술적 치료를 진행하는 동안에는 무릎 주변 근력을 유지하는 것이 중요하다. 허벅지 앞쪽의 대퇴사두근과 고관절 주변 근육은 보행 시 무릎을 안정적으로 지지하고 관절에 전달되는 부담을 줄이는 역할을 한다. 통증이 있다고 무조건 활동을 제한하기보다는 무리가 가지 않는 범위에서 평지 걷기, 수영, 가벼운 근력운동 등을 꾸준히 시행하는 것이 도움이 될 수 있다.

반면 적절한 비수술적 치료에도 통증과 기능장애가 심하고 관절 손상 정도와 임상 증상이 부합한다면 인공관절 수술을 고려할 수 있다. 통증을 장기간 방치해 활동량과 근력이 지나치게 감소하면 수술 후 회복에도 영향을 미칠 수 있어 적절한 치료 시기를 판단하는 것이 중요하다. 수술 방법은 관절 손상 범위에 따라 부분치환술 또는 전치환술 등을 검토한다.

임홍철 서울바른세상병원 원장은 “수술 전에는 감염과 혈전 등 합병증 발생 위험과 기대할 수 있는 기능 회복 범위에 대해 충분히 상담해야 한다. 수술 후에는 체계적인 재활을 통해 무릎 관절의 가동범위와 근력을 회복하는 것이 중요하다”고 설명했다.

이어 “인공관절 수술은 나이나 주사치료 횟수만으로 결정하지 않는다”며 “통증과 보행 기능, 관절 손상 정도를 종합해 판단해야 한다”고 덧붙였다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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