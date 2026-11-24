한국음악레이블산업협회가 운영하는 킨디라운지가 11월 셋째 주 주목할 만한 신보 4편을 소개했다. 싱어송라이터 정새벽부터 밴드 사우스 카니발과 뷰렛, 가수 권인서까지 다채로운 음악적 색깔을 담은 신보들이 리스너들을 찾아왔다.

유어썸머 소속 싱어송라이터 정새벽은 지난 10일 EP(미니앨범) ‘허무주의적 사랑’을 발매했다. 사랑의 결말이 반드시 아름답거나 행복하지 않더라도 사랑을 선택하려는 마음을 담은 앨범이다. 서로에게 마음과 시간을 내어주는 이야기를 담은 ‘내게 줘’와 두 사람만의 특별한 여름을 그린 ‘여름의 토요일’을 더블 타이틀곡으로 내세웠다. 밴드 튜스데이 비치 클럽의 우성림이 프로듀서로 참여했으며 싱어송라이터 박소은도 작사와 편곡, 보컬 디렉팅에 힘을 보탰다.

루비레코드 소속 밴드 사우스 카니발(South Carnival)은 지난 17일 싱글 ‘비오람쪄’를 발표했다. 타이틀곡 ‘비오람쪄’는 제주어로 ‘비가 온다’는 뜻으로 장마철 고사리를 꺾어 말리고 판매하며 생계를 이어가는 제주 사람들의 일상에서 영감을 얻었다. 미국의 딥 펑크와 서아프리카 부두 펑크의 리듬에 묵직한 베이스와 타악기, 관악기 연주를 더해 제주 고유의 생활문화와 이국적인 음악적 색채를 결합했다. 수록곡 ‘DANCE SWITCH’(댄스 스위치)까지 총 2곡이 담겼다.

딜라이트뮤직 소속 밴드 뷰렛(Biuret)은 지난 19일 EP ‘4seasons : Winter’(포시즌스 : 윈터)를 발매했다. 정규 4집으로 이어지는 계절 연작의 첫 번째 작품으로 겨울을 통해 생존과 변화, 새로운 시작에 관한 이야기를 풀어냈다. 타이틀곡 ‘Long Distance’(롱 디스턴스)는 황량한 풍경을 지나 먼 곳으로 향하는 방랑자의 고독한 여정을 그린 곡이다. 경쾌한 비트와 슬라이드 기타로 시작해 뷰렛 특유의 드라마틱한 록 사운드로 확장된다. ‘Wild (Band ver.)’(와일드)와 ‘Sky Burial’(스카이 베리얼)까지 총 3곡이 수록됐다.

뮤직원컴퍼니 소속 가수 권인서도 지난 19일 싱글 ‘2026 솜사탕’을 선보였다. 기존 ‘솜사탕’의 밝고 사랑스러운 분위기를 유지하면서 새로운 편곡과 사운드를 더한 곡이다. 익숙한 멜로디에 세련된 팝 사운드를 입혀 원곡과는 또 다른 매력을 전한다.

음레협이 참여하는 K-콘텐츠산업협의회는 지난 20일 한중 자유무역협정(FTA) 서비스·투자 후속협상의 실질 타결을 환영하는 공동 성명서를 발표했다. 협의회는 이번 협상 타결이 중국 시장 내 한국 콘텐츠의 사업 환경 개선과 양국 콘텐츠산업 교류 확대의 계기가 될 것으로 평가했다. 정부에 협정의 조속한 발효와 대중음악·공연·출판 등 세부 협상 결과가 확인되지 않은 분야에 대한 설명 및 보완대책 마련도 촉구했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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