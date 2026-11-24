슈화가 우아하고 러블리한 드레스 자태를 공개했다. 출처=슈화 SNS

그룹 아이들(i-dle) 멤버 슈화가 눈부신 드레스 자태를 뽐냈다.

슈화는 지난 23일 자신의 SNS에 “金馬(금마)”라는 짧은 글과 함께 여러 장의 비하인드 사진을 게재했다.

슈화가 우아하고 러블리한 드레스 자태를 공개했다. 출처=슈화 SNS

슈화가 우아하고 러블리한 드레스 자태를 공개했다. 출처=슈화 SNS

슈화가 우아하고 러블리한 드레스 자태를 공개했다. 출처=슈화 SNS

공개된 사진 속 슈화는 샴페인 골드 컬러의 오프숄더 이브닝 드레스를 입고 우아한 매력을 발산하고 있다. 촘촘한 드레이핑과 풍성한 러플 장식이 돋보이는 드레스에 화려한 보석 주얼리와 로우 번 헤어를 매치해, 마치 고전 영화 속 한 장면 같은 기품 있는 분위기를 완성했다. 여기에 특유의 맑은 피부와 온화한 미소가 더해져 사랑스러움을 배가시켰다.

슈화가 우아하고 러블리한 드레스 자태를 공개했다. 출처=슈화 SNS

슈화가 우아하고 러블리한 드레스 자태를 공개했다. 출처=슈화 SNS

한편, 슈화는 지난 22일 대만 타이베이에서 열린 ‘제63회 금마장’에 시상자로 참석해 자리를 빛냈다. 첫 주연 영화 ‘오래오래 행복하게(Happily Ever After)’를 통해 각종 국제영화제 레드카펫과 시상식 무대에 오르며 배우로서의 입지를 넓히고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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