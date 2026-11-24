[사진제공=요구르트스튜디오]

작곡 듀오 ‘알고보니 혼수상태’의 김지환이 중국 가수 진진경의 한국 가요 리메이크 사례를 통해 한중 대중음악 교류의 가능성을 조명했다.

홍익대 공연예술학과 실용음악전공 박사과정에 재학 중인 김지환은 지난 21일 세종대학교 대양AI센터에서 한중문화예술학회와 실용음악문화기술학회가 공동 주최한 2026 추계 학술대회에 참석했다. 그는 ‘디지털 플랫폼 시대의 한중 대중음악 교류와 문화적 매개: 중국 가수 진진경의 한국 대중음악 수용과 리메이크 사례를 중심으로’를 주제로 연구 결과를 발표했다.

진진경은 중국 숏폼 플랫폼 도우인에서 한국 가요를 부르며 140만 팔로워를 확보한 가수다. 김지환은 자신이 김경범과 함께 작곡한 조항조의 ‘고맙소’, 양지은의 ‘그 강을 건너지 마오’, 금잔디의 ‘나를 살게 하는 사랑’ 등 세 곡이 진진경의 목소리를 통해 어떻게 재해석됐는지 살폈다.

김지환은 노랫말에 담긴 감정을 자신만의 목소리로 풀어내는 진진경의 해석력에 주목했다. 진진경의 노래를 듣고 함께 작업하고 싶어졌던 경험을 스티븐 펠드의 ‘음악적 코스모폴리타니즘’으로 설명했으며 국경을 넘어 음악인들이 협력하는 과정을 스티븐 버토벡의 ‘트랜스내셔널리즘’과 연결했다.

리메이크 과정에서는 디지털 플랫폼을 통한 팬들의 반응도 반영됐다. 진진경의 음반 기획과 제작을 맡은 요구르트스튜디오 이성권 대표는 김지환과의 인터뷰에서 진진경이 평소 부르던 노래 가운데 편안하게 소화할 수 있는 곡부터 선정했다고 설명했다. 알고보니 혼수상태 역시 선곡 과정에서 도우인 팬들의 반응을 참고했으며 편곡 단계에서는 노랫말의 의미와 진진경의 음색을 고려했다.

세 곡의 리메이크 편곡은 김경범이 단독으로 맡았다. ‘고맙소’는 마지막 후렴의 선율을 전주에 배치하고 원곡에 없던 ‘늘 미안하오’라는 노랫말을 마지막에 더해 감정선을 확장했다.

‘그 강을 건너지 마오’는 곡의 조성을 낮추고 간주에서 진진경의 고음 구음을 살렸다. 김경범은 원곡 가수인 양지은의 가창을 폭포수에, 진진경의 가창을 깊은 강물에 비유했다. ‘나를 살게 하는 사랑’은 원곡의 흐름을 유지하면서 진진경이 노랫말을 길게 이어 부르도록 했다.

알고보니 혼수상태는 세 곡 가운데 편곡 과정에서 가장 많은 변화를 준 곡으로 ‘고맙소’를, 진진경의 음색과 가장 자연스럽게 어우러진 곡으로는 ‘그 강을 건너지 마오’를 꼽았다. 김경범은 진진경의 목소리를 통해 해당 곡들을 처음 접할 중국 청중을 고려해 원곡의 가사와 선율을 유지했다고 설명했다.

김지환은 이처럼 편곡자의 선택과 가수의 해석을 거쳐 한 나라의 음악이 다른 문화권의 청중에게 전달되는 과정을 ‘문화적 매개’로 해석했다.

그는 “후속 연구에서는 진진경이 노랫말을 어떻게 해석했는지, 팬들은 원곡과 리메이크의 같은 구절을 어떻게 받아들였는지 당사자들에게 직접 들어볼 계획”이라고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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