라잇썸 일본 데뷔 앨범 콘셉트 포토. 사진=큐브엔터테인먼트(왼쪽), 완전체 재결합을 알린 베스티. 사진=베스티 SNS 캡처

K-팝 시장에서 데뷔 성적이 전부는 아니다. 과감한 콘셉트 변신부터 음원 역주행까지 걸그룹들이 저마다의 방식으로 새로운 전환점을 맞고 있다.

◆2년 공백 깬 라잇썸, 일본서 찾은 돌파구

일본 TV도쿄 음악 방송에서 무대를 마친 라잇썸. 사진=큐브엔터테인먼트

라잇썸은 데뷔 6년 차에 과감한 콘셉트 변신으로 새로운 기회를 잡았다. 2021년 데뷔한 라잇썸은 2024년 8월 디지털 싱글 ‘포즈!’(POSE!)를 마지막으로 약 2년간 공백기를 보냈다. 이들이 다시 무대에 서기 위해 택한 것은 일본식 아이돌로의 변신이었다.

지난 9월 미니앨범 ‘리:아이돌’(Re:idol)을 발매하고 일본에서 정식 데뷔했다. 기존 K-팝 걸그룹의 이미지를 유지한 채 일본 시장에 진출하는 일반적인 방식과 달리 현지 아이돌 문화에 적극적으로 녹아드는 전략을 택했다. 화려한 색상의 의상과 귀여운 표정, 사랑스러운 안무 등 일본 특유의 카와이(귀여운) 콘셉트를 전면에 내세웠다. 일본 아베마TV의 다큐멘터리를 통해 재데뷔 준비 과정도 공개했다.

과감한 변신은 긍정적인 반응을 끌어냈다. 일본 데뷔 앨범은 지난달 일본 오리콘 앨범 차트에서 4위에 올랐으며 타이틀곡 ‘도시테’(Doshite)는 일본 유튜브 일간 인기 뮤직비디오 3위를 기록했다. 현지 음악 전문 매체 리얼사운드에 따르면 도시테는 유튜브 주간 인기곡 순위에서 10위에 올랐으며 주간 조회수는 302만회에 달했다.

열도에서의 인기는 국내 활동 재개로도 이어졌다. 라잇썸은 지난달 ‘도시테’의 한국어 버전인 ‘어떡해’를 발매하고 약 2년 만에 국내 음악방송 무대에 복귀했다. 무대 영상은 유튜브 조회수 100만회를 돌파하며 국내에서도 화제를 모으고 있다.



현지 매체도 라잇썸의 이례적인 도전에 주목하고 있다. 일본 아이돌 특유의 귀여운 콘셉트에 K-팝 활동을 통해 쌓아온 탄탄한 퍼포먼스 역량이 더해지면서 차별화된 매력을 갖췄다는 평가다.

기존 K-팝 그룹의 정체성을 유지한 채 해외 시장에 진출하는 방식에서 벗어나 현지 음악 시장의 특성에 맞춰 팀의 색깔 자체를 바꾼 것이 주효했다. 일본 시장을 겨냥한 콘셉트 변신이 오히려 국내 팬들의 관심을 끌어냈다는 점에서 해외 진출이 활동 반경을 넓히는 것을 넘어 그룹의 재도약을 위한 돌파구가 될 수 있음을 보여준다.

◆13년 만의 역주행…다시 뭉친 베스티

베스티는 무려 13년 전 발표한 노래로 다시 전성기의 기회를 잡았다. 2013년 데뷔했다가 뚜렷한 성과를 남기지 못하고 2018년 해체했다. 이후 혜연은 트로트 가수, 유지는 뮤지컬 배우, 다혜는 솔로 가수, 해령은 배우 등으로 각자의 길을 걸었다.

흩어졌던 멤버들을 다시 모이게 한 것은 2013년 발매한 ‘연애의 조건’이다. 숏폼 콘텐츠가 입소문을 타면서 역주행이 시작됐다. 아이브 등 후배 아이돌들도 챌린지에 동참하며 인기에 불을 지폈고, 베스티는 재결합을 발표했다. 지난달에는 약 4000일 만에 완전체 음악방송 무대를 선보였다. 오랜 공백에도 안정적인 라이브를 뽐낸 멤버들의 모습은 또 한 번 화제를 모았다. 무대 영상은 24일 기준 유튜브 조회수 1600만회를 기록 중이다.

음원 성적도 가파르게 상승했다. 멜론 톱100 차트에서 차근차근 순위를 끌어올리던 연애의 조건은 이달 들어 발매 13년 만에 처음으로 톱5에 진입했다. 해외에서도 지난 10일 기준 대만 스포티파이와 애플뮤직, 아이튠즈에서 모두 1위를 기록했다.

과거 베스티의 활동을 기억하는 팬들에게는 추억을, 당시 활동을 접하지 못한 젊은 세대에게는 새로운 음악을 선사하며 세대를 아우르는 인기를 얻고 있는 것이다. 음원 역주행이 단순히 과거 히트곡의 재조명에 그치지 않고 해체한 그룹의 재결합과 활동 재개까지 이끌어냈다는 점에서 의미가 크다.

활동을 거듭하며 대중의 재평가를 이끌어내기도 한다. 리센느는 유튜브 콘텐츠 흥행과 기존 발표곡 ‘러브 어택’(LOVE ATTACK)의 역주행을 발판으로 대세에 등극해 데뷔 첫 하프 밀리언셀러에 등극했다. 엔믹스는 데뷔 초 호불호가 갈렸던 믹스팝 장르를 꾸준히 발전시키며 지난해 ‘블루 발렌타인’(Blue Valentine)으로 대중적 입지를 넓혔다. 데뷔 당시의 평가와 성적이 그룹의 경쟁력을 판단하는 절대적인 기준이 아닌 셈이다.

숏폼 콘텐츠와 글로벌 음원 플랫폼의 발달로 음악이 소비되는 방식이 다양해지고 해외 팬들과 접점을 넓힐 기회도 많아졌다. 음원 발매 시기나 데뷔 연차에 관계없이 대중의 관심을 얻을 수 있는 환경이 조성됐다. 신인 중심으로 빠르게 재편되는 K-팝 시장에서도 새로운 전성기를 맞을 기회는 여전히 열려 있다. 시간이 흘렀지만 뒤늦게라도 빛을 본 라잇썸, 베스티의 새로운 전환점이 반가운 이유다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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