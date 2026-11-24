TIGA 어워드 2026 ‘최고의 액션 어드벤처 게임’ 트로피. 사진=펄어비스 제공

펄어비스의 ‘붉은사막 인핸스드’가 영국 게임 시상식에서 수상하며 글로벌 경쟁력을 입증했다.

펄어비스는 ‘붉은사막 인핸스드’가 영국 런던에서 개최된 ‘영국 게임 개발자 협회 어워드 2026(TIGA Games Industry Awards 2026)’에서 ‘최고의 액션 어드벤처 게임’을 수상했다고 24일 밝혔다.

TIGA 어워드는 영국 게임 개발자와 업계 전문가로 구성된 심사위원들이 게임 개발 및 산업 전반의 성과를 평가해 우수한 작품과 기업을 선정하는 시상식이다.

최고의 액션 어드벤처 게임 부문은 창의적이고 혁신적인 게임 플레이와 비주얼, 사운드 디자인, 게임 디자인의 완성도 등을 종합적으로 평가한다. 붉은사막 인핸스드는 독창적인 액션과 오픈월드, 자체 엔진을 기반으로 구현한 기술적 완성도에서 높은 평가를 받았다.

붉은사막 인핸스드는 올해 글로벌 게임 시상식에서 잇따라 수상하며 게임성과 기술력을 인정받고 있다.

앞서 유럽의 ‘골든 조이스틱 어워드 2026(Golden Joystick Awards 2026)’에서 ‘올해의 PC 게임(PC Game of the Year)’을 수상했으며 영국 게임 개발자 컨퍼런스가 주최하는 ‘디벨롭 스타 어워드(Develop:Star Awards)’에서도 ‘기술 혁신상(Best Technical Innovation)’을 받은 바 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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