사진=그린알로에 알로에스테

그린알로에(회장 정광숙)의 화장품 브랜드 ‘알로에스테’가 일상적인 피부 세정과 모공·각질 관리를 위한 클렌징 라인 신제품 2종을 선보였다고 25일 밝혔다.

출시 제품은 크림 타입의 ‘네추럴 에센스 클렌징크림’과 약산성 제품인 ‘네추럴 에센스 폼클렌징’이다.

브랜드에 따르면 두 제품은 세정 방식과 피부 관리 목적에 따라 원료 구성을 달리했다. 클렌징크림에는 올리브유래 계면활성제와 흰버드나무껍질추출물, 브로멜라인을 함유한 얼룩파인애플추출물을 적용했다. 귀리와 율무씨추출물도 배합해 각질과 피부 요철, 모공 관리 등을 고려했다.

폼클렌징은 아미노산계 식물유래 계면활성제를 사용했으며 알로에베라와 병풀추출물을 함유했다. 피부 장벽과 산성도를 고려한 약산성 제형으로 설계한 것이 특징이다.

세안제는 제형과 배합 성분에 따라 사용감과 세정 방식이 달라질 수 있어 피부 상태와 관리 목적에 맞춰 선택할 필요가 있다. 알로에스테는 이에 맞춰 크림과 폼 타입의 제품을 구성하고, 두 제품 모두 정제수 대신 라벤더수를 적용했다.

공통 원료로는 모공과 피지 관리를 고려한 특허 식물유래 복합원료 ‘안티 세범 P’를 비롯해 라즈베리, 야생딸기, 복분자딸기, 키위, 크랜베리 등의 자연유래 성분을 사용했다. 다양한 식물추출물과 식물성 오일을 함유한 에센스 타입으로 배합해 세안 후 피부의 건조함과 당김을 고려한 제품으로 구성했다는 것이 브랜드 측 설명이다.

정광숙 그린알로에 회장은 “알로에스테는 현대 여성의 다양한 피부 고민을 홈케어를 통해 관리할 수 있도록 자연유래 성분을 활용하고 있다”며 “화장의 시작은 클렌징에 달린 만큼 피부 자극을 고려한 성분으로 깨끗하고 매끄러운 피부 관리에 도움받길 바란다”고 설명했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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