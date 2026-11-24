사진=두산베어스 제공

미국 메이저리그(MLB)서 8시즌을 보낸 좌완 호세 수아레즈(28)가 곰 군단에 합류한다.

프로야구 두산은 24일 수아레즈와 총액 100만 달러(계약금 12만5000달러·연봉 87만5000달러)에 계약했다.

베네수엘라 출신인 수아레즈는 신장 178㎝, 체중 102㎏의 체격을 갖췄다. 2019년 LA 에인절스에서 빅리그에 데뷔해 통산 151경기(선발 64경기)서 457⅓이닝을 소화하며 23승33패 423탈삼진 평균자책점 5.37을 기록했다. 2021년 8승8패 평균자책점 3.75를 올렸고, 이듬해에는 22경기 중 20경기에 선발 등판해 8승8패 평균자책점 3.96의 성적을 냈다.

최근에는 주로 불펜서 뛰었다. 올해 애틀랜타 브레이브스와 시애틀 매리너스, 애슬레틱스를 거치며 45경기(선발 2경기)에 등판해 1승4패 평균자책점 5.87을 써낸 바 있다.

빠른 공과 다양한 변화구가 강점이다. 최고 시속 154㎞, 평균 149㎞의 속구를 던진다. 미국 야구 통계사이트 베이스볼서번트에 따르면 그는 올해 포심 패스트볼(36.3%), 슬라이더(26.2%), 체인지업(24.1%)을 주로 활용했다. 특히 체인지업의 헛스윙률이 36.8%에 달했다.

두산은 수아레즈의 안정적인 투구 밸런스와 디셉션(숨김 동작)을 높이 평가했다. KBO리그 좌완 투수 가운데 상위권에 해당하는 구속에 수준 높은 변화구를 더해 선발진의 한 축을 맡아줄 것으로 기대하고 있다.

수아레즈는 “KBO리그의 뜨거운 열기를 느낄 수 있어 영광이다. 나를 믿고 계약한 두산의 기대에 부응하겠다는 생각뿐이다. 팀이 우승하는 데 보탬이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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