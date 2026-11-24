싱어송라이터 이츠가 웹툰 OST를 통해 지친 일상에 따뜻한 위로를 전한다.

이츠가 가창에 참여한 네이버웹툰 ‘벙커의 낮’ OST ‘내일의 미소’가 24일 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.

‘내일의 미소’는 지치고 힘든 오늘을 지나 다시 웃게 될 내일을 함께 기다리는 마음을 담은 포크 블루스 기반의 인디팝 곡이다. 어두운 밤은 결국 지나가고 지금의 아픔도 언젠가는 자신을 더욱 빛나게 할 것이라는 희망의 메시지를 전한다.

경쾌한 어쿠스틱 기타와 리드미컬한 드럼, 블루스풍의 연주가 어우러져 밝고 소박한 분위기를 완성했다. 편안한 템포와 친근한 멜로디에 이츠의 감성이 더해져 힘든 하루를 보낸 이들에게 따뜻한 에너지를 선사한다.

2014년 데뷔한 이츠는 솔로 활동과 밴드 밤수성 등 다양한 음악 활동을 통해 자신만의 음악 세계를 구축해 왔다. 일상의 감정과 삶의 순간을 솔직한 언어로 풀어온 그는 이번 OST에서도 특유의 감성을 바탕으로 현실적이면서도 따뜻한 위로를 건넨다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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