사진=골드메달리스트

배우 설인아가 ‘나의 유죄인간’ 종영을 앞두고 작품을 향한 애정을 드러냈다.

설인아는 24일 종영하는 tvN 월화드라마 ‘나의 유죄인간’에서 특수부대 출신 형사 강재희 역을 맡아 과감한 연기 변신을 선보였다.

극 중 강재희는 살인 사건의 진실을 파헤치기 위해 남자로 위장한 채 재벌 3세 윤이준(임시완 분)의 수행비서로 잠입하는 인물이다. 설인아는 과감한 숏컷 변신부터 강도 높은 액션, 섬세한 감정 연기까지 폭넓게 소화하며 캐릭터의 매력을 살렸다.

윤이준과의 관계 속에서 변화하는 감정을 세밀하게 표현하며 로맨스와 미스터리를 넘나드는 활약을 펼쳤다. 그간 ‘사내맞선’, ‘오아시스’, ‘반짝이는 워터멜론’, ‘노무사 노무진’ 등 다양한 작품에서 활약한 설인아는 이번 작품을 통해 강인한 모습 이면에 따뜻한 마음을 지닌 인물을 그려내며 연기 스펙트럼을 넓혔다.

설인아는 소속사 골드메달리스트를 통해 “강재희는 지금까지와는 또 다른 모습을 보여드릴 수 있었던 특별한 캐릭터였다”며 “새로운 도전이 많았던 만큼 배우로서도 많은 것을 배우고 성장할 수 있었던 작품”이라고 종영 소감을 전했다.

이어 “강재희와 ‘나의 유죄인간’을 사랑해 주신 모든 분께 진심으로 감사드린다. 앞으로도 새로운 모습으로 인사드릴 수 있도록 노력하겠다”고 덧붙였다.

‘나의 유죄인간’은 아마존 프라임 비디오 공식 발표 기준 지난 9~15일 프라임 오리지널 시리즈 글로벌 7위, 비영어권 2위에 올랐다. 글로벌 OTT 순위 집계 사이트 플릭스패트롤 기준 지난 19일 TV쇼 종합 차트 3위를 기록했으며 전 세계 49개 국가 및 지역에서 톱10에 진입하고 싱가포르와 태국 등 14개국에서 1위를 차지하는 등 글로벌 인기를 얻었다.

◆다음은 설인아의 ‘나의 유죄인간’ 종영 일문일답.

Q1. ‘나의 유죄인간’을 마무리한 소감은?

A. 촬영을 시작할 때만 해도 마지막이 이렇게 다가올 거라고는 실감하지 못했는데, 막상 작품을 떠나보내려니 시원섭섭한 마음이 들어요. 강재희는 준비하는 과정부터 촬영을 마칠 때까지 정말 많은 고민과 애정을 쏟았던 인물이에요. 그만큼 저에게도 특별한 작품으로 남을 것 같습니다. 재희와 함께 울고 웃으며 보낸 시간이 오래 기억에 남을 것 같아요.

Q2. 강재희는 남장 수행비서이자 특수부대 출신 형사라는 독특한 설정을 가진 인물이다. 캐릭터를 연기하면서 가장 중요하게 생각했던 부분은?

A. 남장이라는 설정 자체보다 강재희라는 사람을 먼저 이해하려고 노력했어요. 재희는 굉장히 강하고 행동력 있는 인물이지만, 그 안에는 따뜻한 마음과 자신만의 신념이 있거든요. 그래서 단순히 강한 모습만 보여드리기보다는 재희가 왜 그런 선택을 하고 행동하는지, 그 안에 어떤 감정이 있는지를 잘 전달하고 싶었어요. 남자로 위장한 모습 역시 ‘남자를 어떻게 연기할까’보다는 ‘재희가 남자로 위장한다면 어떤 모습일까’를 중심으로 고민했습니다.

Q3. 과감한 숏컷과 남장 연기가 화제를 모았다. 외적인 변신부터 세세한 움직임까지 신경 썼다고 들었는데, 준비 과정은 어땠나?

A. 머리를 짧게 자르는 순간부터 재희라는 캐릭터에 한 발짝 더 가까워진 기분이었어요. 처음에는 거울을 보면서 저 스스로도 조금 낯설었는데, 새로운 제 모습을 발견하는 재미가 있더라고요. 외적인 변화뿐 아니라 걸음걸이나 자세, 무게중심, 시선 처리까지 세세하게 신경 쓰려고 했어요. 재희가 남자로 위장한 상황이 시청자분들께 자연스럽게 받아들여졌으면 했거든요. 쉽지 않은 도전이었지만 그만큼 재미있고 의미 있는 경험이었습니다.

Q4. 박단희 감독이 제작발표회에서 “액션팀보다 잘하는 여배우는 처음 봤다”고 극찬했다. 액션 연기를 준비하며 특별히 노력한 부분이 있다면?

A. 감독님께서 그렇게 말씀해 주셔서 정말 감사했고, 한편으로는 더 잘해야겠다는 책임감도 생겼어요. 재희는 특수부대 출신 형사인 만큼 액션이 단순히 멋있게 보이는 것보다 실제로 훈련받은 사람처럼 자연스럽고 설득력 있게 표현되는 게 중요하다고 생각했어요. 그래서 움직임 하나하나를 정확하게 익히려고 노력했고, 체력 관리에도 신경을 많이 썼습니다. 무엇보다 현장에서 함께 호흡을 맞춰주신 액션팀 덕분에 좋은 장면들을 만들어갈 수 있었던 것 같아요.

Q5. 임시완 배우와의 호흡도 작품의 중요한 관전 포인트였다. 함께 연기한 소감은?

A. 시완 배우님과 함께하면서 정말 많은 것을 배웠어요. 이준과 재희는 처음에는 서로를 의심하고 경계하지만, 점점 가까워지면서 서로에게 중요한 존재가 되는 인물들이잖아요. 그런 관계의 변화를 자연스럽게 표현하는 게 중요했는데, 시완 배우님이 현장에서 다양한 감정과 반응을 보여주셔서 저도 그 순간에 더 집중할 수 있었어요. 서로 의견을 나누면서 장면을 만들어가는 과정도 즐거웠고, 덕분에 재희의 감정을 더 풍성하게 표현할 수 있었던 것 같습니다.

Q6. 강재희는 윤이준을 의심하며 접근하지만 점차 그를 이해하고 사랑하게 된다. 두 사람의 관계에서 가장 중요하게 표현하고 싶었던 감정은?

A. 저는 두 사람의 관계에서 가장 중요한 감정이 '신뢰'라고 생각했어요. 처음에는 서로를 온전히 믿지 못하는 관계로 시작하지만, 여러 사건을 함께 겪으면서 상대방의 진심을 알아가잖아요. 재희 역시 처음에는 형사로서 이준을 바라보지만, 점점 한 사람으로서 그를 이해하고 지켜주고 싶다는 마음이 커지는 것 같아요. 그런 변화가 갑작스럽게 느껴지지 않도록 작은 감정의 흐름들을 놓치지 않으려고 노력했습니다.

Q7. 강재희를 연기하며 배우 설인아가 새롭게 발견한 자신의 모습이나 얻은 것이 있다면?

A. 새로운 역할에 도전할 때마다 저 자신도 몰랐던 모습을 발견하게 되는 것 같아요. 이번 작품은 특히 외적인 변화부터 액션, 감정 표현까지 도전해야 할 부분이 많았어요. 처음에는 잘해낼 수 있을까 걱정도 했지만, 하나씩 준비하고 부딪히면서 조금 더 자신감을 얻을 수 있었어요. 무엇보다 스스로 한계를 정하지 않고 도전하는 게 중요하다는 걸 다시 한번 느꼈습니다. 앞으로도 익숙한 모습에 머무르지 않고 다양한 캐릭터에 도전하고 싶어요.

Q8. 설인아에게 ‘나의 유죄인간’과 강재희는 어떤 의미로 남을 것 같나?

A. 저에게 ‘나의 유죄인간’은 새로운 도전의 즐거움을 다시 한번 느끼게 해준 작품이에요. 그리고 강재희는 강인하면서도 따뜻하고, 자신의 신념을 지키기 위해 끊임없이 움직이는 멋진 인물이라고 생각해요. 재희를 연기하면서 저 역시 많은 용기를 얻었고, 배우로서 한 단계 성장할 수 있었던 것 같아요. 시간이 지나도 강재희를 준비하고 연기했던 순간들은 오래 기억에 남을 것 같습니다.

Q9. 마지막으로 ‘나의 유죄인간’을 사랑해 준 시청자들에게 한마디.

A. 지금까지 ‘나의 유죄인간’과 강재희를 사랑해 주신 모든 분께 진심으로 감사드립니다. 재희라는 인물을 통해 새로운 모습을 보여드리고 싶었는데, 그 도전을 함께 지켜봐 주셔서 정말 감사한 마음이에요. 저 역시 재희와 함께하면서 많이 배우고 성장할 수 있었습니다. 여러분께도 ‘나의 유죄인간’이 오래 기억에 남는 작품이었으면 좋겠어요. 앞으로도 다양한 작품에서 새로운 모습으로 인사드리겠습니다. 감사합니다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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