T1이 오버워치 아시아 최강팀에 올랐다.
블리자드 엔터테인먼트는 T1이 2026 오버워치 챔피언스 시리즈(OWCS) 아시아 파이널에서 우승했다고 24일 밝혔다.
T1은 지난 22일 부산 벡스코 오디토리움에서 열린 결승에서 크레이지 라쿤을 세트 스코어 4-1로 꺾었다. 앞서 OWCS 코리아 스테이지 3 정상에 오른 T1은 아시아 무대까지 연달아 제패했다.
지스타 2026 기간인 20일부터 22일까지 열린 이번 대회에는 6개 팀이 출전했다.
한국에서 T1, 제타 디비전, 크레이지 라쿤, 팀 팔콘스 4팀이 나섰고, 일본의 바렐과 퍼시픽의 더 가토스 구아포스가 합류했다.
T1은 첫날 1라운드에서 바렐을 3-0으로 완파했다. 크레이지 라쿤도 더 가토스 구아포스를 같은 스코어로 눌렀다. 같은 날 시드 결정전에서 팀 팔콘스를 3-1로 꺾은 제타 디비전은 준결승 상대 선택권을 얻었고, 상대로 T1을 골랐다. 이 선택은 결과적으로 패착이 됐다. T1은 21일 준결승에서 제타 디비전을 3-1로 돌려세웠고, 크레이지 라쿤은 팀 팔콘스를 3-0으로 제압했다. 결승은 코리아 스테이지 3 플레이오프에서 풀세트 접전을 벌였던 두 팀의 리턴매치로 성사됐다.
결승의 주도권은 T1이 일찌감치 쥐었다. 첫 전장 사모아를 가져온 T1은 네온 교차로에서도 접전 끝에 승리해 2-0으로 앞섰다. 크레이지 라쿤이 3세트 뉴 정크 시티에서 한 세트를 만회했지만 반격은 거기까지였다. T1은 4세트 콜로세오를 따내 우승에 한 세트만 남겼다. 마지막 전장 샴발리 수도원에서는 막판까지 치열한 공방이 이어졌고, T1이 끝내 승리를 지켜내며 트로피를 들어 올렸다.
T1 윤희원 감독은 22일 “코리아 스테이지 3 우승으로 선수들이 자신감을 얻었고, 그 기세를 이어 아시아 파이널에서도 우승까지 거둬 기쁘다”며 “월드 파이널에서도 좋은 경기력을 보여드리고 우승하겠다”고 말했다.
이번 대회로 다음 달 2일부터 6일까지 중국 광저우에서 열리는 2026 OWCS 월드 파이널의 아시아 대표 4팀과 시드도 확정됐다. 코리아 스테이지 3 우승으로 이미 출전권을 확보했던 T1은 아시아 정상에 오르며 1번 시드를 받았다.
준우승팀 크레이지 라쿤은 2번 시드로 나선다. 3위 결정전에서 팀 팔콘스를 4-2로 꺾은 제타 디비전이 3번 시드, 바렐이 4번 시드를 받았다.
대회 마지막 날에는 지스타컵 2026 오버워치 학생 대회 결승도 함께 열렸다. 같은 학교 재학생끼리 팀을 꾸린 이 대회에서는 국제대학교 오물폭탄이 홍익대학교 추가시간을 3-1로 꺾고 우승했다.
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