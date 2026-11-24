2026 OWCS 아시아 파이널 우승을 차지한 T1 선수들이 트로피를 들어 올리고 있다. 블리자드 제공

T1이 오버워치 아시아 최강팀에 올랐다.

블리자드 엔터테인먼트는 T1이 2026 오버워치 챔피언스 시리즈(OWCS) 아시아 파이널에서 우승했다고 24일 밝혔다.

T1은 지난 22일 부산 벡스코 오디토리움에서 열린 결승에서 크레이지 라쿤을 세트 스코어 4-1로 꺾었다. 앞서 OWCS 코리아 스테이지 3 정상에 오른 T1은 아시아 무대까지 연달아 제패했다.

지스타 2026 기간인 20일부터 22일까지 열린 이번 대회에는 6개 팀이 출전했다.

한국에서 T1, 제타 디비전, 크레이지 라쿤, 팀 팔콘스 4팀이 나섰고, 일본의 바렐과 퍼시픽의 더 가토스 구아포스가 합류했다.

T1은 첫날 1라운드에서 바렐을 3-0으로 완파했다. 크레이지 라쿤도 더 가토스 구아포스를 같은 스코어로 눌렀다. 같은 날 시드 결정전에서 팀 팔콘스를 3-1로 꺾은 제타 디비전은 준결승 상대 선택권을 얻었고, 상대로 T1을 골랐다. 이 선택은 결과적으로 패착이 됐다. T1은 21일 준결승에서 제타 디비전을 3-1로 돌려세웠고, 크레이지 라쿤은 팀 팔콘스를 3-0으로 제압했다. 결승은 코리아 스테이지 3 플레이오프에서 풀세트 접전을 벌였던 두 팀의 리턴매치로 성사됐다.

결승의 주도권은 T1이 일찌감치 쥐었다. 첫 전장 사모아를 가져온 T1은 네온 교차로에서도 접전 끝에 승리해 2-0으로 앞섰다. 크레이지 라쿤이 3세트 뉴 정크 시티에서 한 세트를 만회했지만 반격은 거기까지였다. T1은 4세트 콜로세오를 따내 우승에 한 세트만 남겼다. 마지막 전장 샴발리 수도원에서는 막판까지 치열한 공방이 이어졌고, T1이 끝내 승리를 지켜내며 트로피를 들어 올렸다.

T1 윤희원 감독은 22일 “코리아 스테이지 3 우승으로 선수들이 자신감을 얻었고, 그 기세를 이어 아시아 파이널에서도 우승까지 거둬 기쁘다”며 “월드 파이널에서도 좋은 경기력을 보여드리고 우승하겠다”고 말했다.

이번 대회로 다음 달 2일부터 6일까지 중국 광저우에서 열리는 2026 OWCS 월드 파이널의 아시아 대표 4팀과 시드도 확정됐다. 코리아 스테이지 3 우승으로 이미 출전권을 확보했던 T1은 아시아 정상에 오르며 1번 시드를 받았다.

준우승팀 크레이지 라쿤은 2번 시드로 나선다. 3위 결정전에서 팀 팔콘스를 4-2로 꺾은 제타 디비전이 3번 시드, 바렐이 4번 시드를 받았다.

대회 마지막 날에는 지스타컵 2026 오버워치 학생 대회 결승도 함께 열렸다. 같은 학교 재학생끼리 팀을 꾸린 이 대회에서는 국제대학교 오물폭탄이 홍익대학교 추가시간을 3-1로 꺾고 우승했다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

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