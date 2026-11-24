사진=국민체육진흥공단 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 ‘2026 올해의 SNS’에서 ‘올해의 인스타그램 공공기관-공단 부문’ 최우수상을 받았다.

2026 올해의 SNS는 (사)한국소셜콘텐츠진흥협회와 (사)의회정책아카데미가 주최하고 과학기술정보통신부 등이 후원하는 SNS 분야 시상식으로, 올해 12회째를 맞이했다. 기업과 공공기관의 에스엔에스(SNS) 운영 성과를 정량 및 전문가 평가를 통해 종합적으로 심사해 국민과 활발히 소통하는 우수 기관과 기업을 선정하고 있다. 지난 23일 한국프레스센터에서 열렸다.

체육공단은 공식 마스코트 ‘백호돌이’를 활용한 다양한 콘텐츠와 최신 트렌드를 반영한 쇼트폼 영상, 국민 참여형 이벤트 등을 통해 체육공단의 주요 사업과 스포츠 가치를 쉽고 흥미롭게 전하는 인스타그램으로 높은 평가를 받았다. 특히 지난 10개월간 구독자가 약 2만6000명에서 3만3000명으로 약 24% 증가, 국민의 높아진 관심과 호응을 입증했다.

체육공단 관계자는 “국민과 더욱 가까이 소통하기 위해 노력한 성과를 인정받은 것 같아 매우 기쁘다”며 “앞으로도 모든 국민의 눈높이에 맞는 참신한 콘텐츠를 지속적으로 발굴하고 스포츠의 가치를 널리 알리기 위해 노력할 것”이라고 전했다.

한편, 체육공단은 지난달 ‘제16회 2026 대한민국 SNS 대상’에서 공공부문-공단 분야 최우수상에 이어 2관왕을 달성하게 됐다.

사진=국민체육진흥공단 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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