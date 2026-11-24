그룹 엑소의 새 유닛 엑소-카이세훈(EXO-KASE)이 데뷔 앨범의 하이라이트 메들리 영상을 공개하며 기대감을 높였다.

지난 23일 공개된 엑소-카이세훈의 첫 번째 미니앨범 ‘Waking Up The City’(웨이킹 업 더 시티) 하이라이트 메들리 영상에는 총 7개 트랙의 음원 일부가 담겼다. 시간의 흐름과 도시 곳곳을 누비는 동물의 움직임을 활용한 감각적이고 초현실적인 영상미가 눈길을 끈다.

동명의 타이틀곡은 거친 디스토션 베이스 리프와 폭발적인 드럼, 힙합 프로덕션이 돋보이는 댄스 곡이다. 스스로 한계를 깨고 자신의 세계를 넓혀가겠다는 의지를 도시의 새벽이 깨어나는 모습에 빗대어 표현했다.

수록곡에는 상대를 사로잡은 뒤 한여름 밤의 꿈처럼 사라지는 이야기를 담은 관능적인 팝 곡 ‘Up & Gone’(업 앤 곤), 두 사람이 만나 이루는 대비와 조화를 아인슈페너에 빗댄 청량한 팝 곡 ‘Cream’(크림)이 포함됐다.

사랑에 빠진 주인공의 솔직한 감정을 담은 R&B 곡 ‘1 of them ones’(원 오브 뎀 원스), 상대를 향한 관심을 애정 어린 질문으로 표현한 네오 소울 곡 ‘Wonder’(원더)도 수록됐다.

두 멤버의 개성을 담은 솔로곡도 만날 수 있다. 카이의 솔로곡 ‘Dirty On Me’(더티 온 미)는 서로를 향한 끌림 속에서 밀고 당기는 모습을 그려낸 R&B 곡이다. 세훈의 솔로곡 ‘Everybody Move’(에브리바디 무브)는 자유롭게 지금 이 순간을 즐기자는 메시지를 담은 댄스 팝 곡이다.

엑소-카이세훈의 첫 번째 미니앨범 ‘웨이킹 업 더 시티’는 오는 12월 1일 발매된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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