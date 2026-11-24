사진=아이콩 스튜디오

스마트 액티비티 플랫폼 기업 아이콩 스튜디오(대표 이재성)가 학생이 AI로 직접 만든 게임을 교실 바닥에서 뛰고 밟으며 즐기는 ‘AI 루디스텝’을 선보였다고 24일 밝혔다.

AI 루디스텝은 바닥 인식 센서 ‘루디스텝(LudiStep)’과 AI 콘텐츠 제작 도구 ‘루디쿤 AI 스튜디오(LudiKune AI Studio)’를 결합한 제품이다. 학생이 AI 스튜디오에 만들고 싶은 게임을 평소 쓰는 말로 적거나 말하면 AI가 게임을 만들어 준다. 완성한 게임은 루디스텝이 연결된 화면에서 실행되고 학생들은 정면 화면을 보면서 바닥에서 뛰거나 발을 구르는 등의 신체활동을 통해 직접 만든 게임을 즐길 수 있다. 이를 통해 화면 중심의 AI 학습을 신체활동과 연계한 체험형 교육으로 확장했다는 것이 업체 측 설명이다.

루디스텝은 위치 인식 센서로 바닥 위 움직임을 인식하는 장치다. 센서와 운영 PC를 한 본체에 담아 학교가 이미 쓰고 있는 전자칠판이나 LED 전광판, 빔프로젝터에 연결해 쓴다. 별도 공사가 필요 없고 센서 기반 인식 방식이라 학생 영상이 외부로 전송되지 않는다. 미세먼지나 무더위·추위 등 날씨 탓에 운동장 활동이 어려운 날에는 교실·강당에서 실내 신체활동으로 활용할 수 있다.

업체에 따르면 루디쿤 AI 스튜디오는 학교 현장의 이용 환경을 고려해 개발됐다. 학생들이 개인 계정으로 생성형 AI를 사용하기 어려운 점을 반영해 플랫폼 내 AI 기능을 탑재했으며 별도의 학생 개인 AI 계정 없이도 이용할 수 있다. 웹 브라우저를 통해 접속할 수 있고 한국어·영어·일본어를 지원한다. 음성 인식 기능도 갖춰, 장애가 있거나 몸이 불편해 자판 입력이 어려운 학생도 말로 설명하는 것만으로 게임을 만들 수 있다.

루디스텝이 없는 교실에서도 학생 PC와 전자칠판만으로 터치형 게임이나 퀴즈 제작 수업을 진행할 수 있다. 또한 초등학교 고학년을 대상으로 한 수업 교안도 함께 제공할 계획이다.

아이콩 스튜디오는 2019년 설립 이후 벽면 터치형 ‘루디쿤’과 바닥 인식형 ‘루디스텝’을 개발해 전국 학교·교육기관과 지자체 공공시설, 키즈카페, 재활기관 등에 공급해 왔다. 하드웨어·소프트웨어·콘텐츠를 모두 자체 개발하며, 조달청 다수공급자계약(MAS) 업체다. 일본에서도 현지 파트너를 통해 제품을 판매하고 있다.

아이콩 스튜디오 이재성 대표는 “아이들이 AI를 화면 앞에 앉아서만 배울 필요는 없다”며 “자기 말로 만든 게임을 직접 몸으로 뛰어 보면서 AI를 ‘내가 쓰는 도구’로 경험하게 하고 싶었다”고 말했다.

이어 “체육과 AI 교육을 한 교실에서 함께 할 수 있도록 학교 현장과 함께 다듬어 가겠다”고 덧붙였다.

한편 아이콩 스튜디오는 문화체육관광부와 국민체육진흥공단이 추진하는 ‘2026 스포츠산업 창업지원사업’ 창업도약센터 참여기업으로 선정됐다. 창업도약센터는 제타플랜인베스트가 운영하며 선정 기업에 사업화 자금과 창업 교육·보육 프로그램을 지원한다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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