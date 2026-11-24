더 시에나 라운지 청담이 연말 시즌을 맞아 제철 식재료를 활용한 브런치 메뉴와 크리스마스 한정 스페셜 디너를 선보인다.

이번 프로모션은 계절의 풍미를 담은 메뉴와 특별한 날을 위한 다이닝 경험을 중심으로 기획됐다. 여유로운 브런치부터 크리스마스 기념 만찬까지, 연말을 맞아 고객들에게 다양한 미식의 즐거움을 제공한다는 취지다.

먼저 벨라비타에서는 굴과 자색새우를 활용한 브런치 스페셜 메뉴를 선보인다. 기존 브런치 메뉴에 신선한 해산물을 더해 계절의 특색을 살렸으며, 주문 고객에게는 와인 1인 1잔을 제공해 한층 풍성한 브런치 경험을 선사한다. 해당 프로모션은 12월 31일까지 진행된다.

또한 크리스마스 시즌에는 오는 12월 24일과 25일 양일간 벨라비타에서 스페셜 디너 코스를 한정 운영한다. 디너 코스 주문 고객에게는 인당 와인 1잔과 테이블당 케이크 1개를 제공한다. 특별한 메뉴 구성과 함께 크리스마스의 분위기를 만끽하며 소중한 사람들과 뜻깊은 시간을 보낼 수 있도록 마련했다.

더 시에나 라운지 청담은 벨라비타를 중심으로 지하 1층에 위치한 쓰리버즈 앳 시에나와 옥상에 자리한 쓰리버즈 루프탑까지 각기 다른 콘셉트와 분위기를 갖춘 다이닝 공간을 운영하고 있다.

벨라비타에서는 품격 있는 다이닝을, 쓰리버즈 앳 시에나에서는 편안하고 캐주얼한 식사와 여유로운 시간을, 쓰리버즈 루프탑에서는 탁 트인 공간에서 색다른 분위기를 경험할 수 있도록 구성했다. 이처럼 각 공간의 특색을 바탕으로 고객의 다양한 취향과 방문 목적에 맞는 폭넓은 외식 경험을 제공하고 있다.

더 시에나 라운지 청담은 앞으로도 계절별 식재료를 활용한 메뉴 개발과 차별화된 프로모션을 통해 고객들에게 새로운 미식 경험을 선사하고, 각 공간의 특색을 살린 다채로운 다이닝 콘텐츠를 지속적으로 선보일 계획이다.

이번 프로모션에 관한 자세한 내용과 예약은 더 시에나 라운지 청담의 공식 채널 및 예약 플랫폼을 통해 확인할 수 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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