사진=도야짬뽕

외식 프랜차이즈 전문기업 ㈜도야에프앤비(대표 이남용)의 중식 프랜차이즈 브랜드 ‘도야짬뽕’이 일본 도쿄에 첫 매장을 열고 현지 시장 확대에 나섰다고 24일 밝혔다.

도야짬뽕은 최근 일본 도쿄의 핵심 상권이자 교통의 요지인 우에노역 인근에 일본 1호점(도쿄 우에노점)을 오픈했다. 한인타운이 아닌 일본 현지인 중심 상권에 매장을 열었다는 것이 업체 측 설명이다.

업체에 따르면 특히 도쿄 우에노점은 전체 방문객 중 일본 현지인 고객 비중이 한국인보다 높은 것으로 나타났다. 진한 불맛과 얼큰한 육수, 쫄깃한 면발 등 도야짬뽕만의 차별화된 조리 시스템이 면 요리의 본고장인 일본 현지 고객층의 입맛을 공략했다는 설명이다.

사진=도야짬뽕

이번 일본 진출은 베트남, 말레이시아, 미국에 이은 도야짬뽕의 4번째 해외 시장 개척이다. 국내 가맹사업을 기반으로 전국 140호점을 돌파한 도야짬뽕은 표준화된 레시피와 자동 조리 시스템을 해외 매장에도 적용해 일관된 메뉴 품질을 유지하고 있다.

㈜도야에프앤비는 도쿄 우에노점의 운영을 기반으로 내년부터 일본 시장 공략에 더욱 속도를 낼 계획이다. 내년 중 일본 주요 상권을 중심으로 직영점을 5호점까지 확대하여 브랜드 인지도를 극대화하고 이를 토대로 일본 전역으로 가맹 사업을 넓혀갈 방침이다.

㈜도야에프앤비 이남용 대표는 “면 요리에 대한 기준이 까다로운 일본 현지에서 오픈 3개월 만에 현지 고객들의 뜨거운 호응을 얻으며 경쟁력을 입증했다”며 “베트남, 미국, 말레이시아에 이어 일본에서도 K-중식의 대표 브랜드로 자리매김할 수 있도록 내년 직영 5호점 출점 등 현지 시장 확대에 총력을 기울이겠다”고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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